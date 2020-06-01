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نسب الشفاء في مصر جيدة.. لجنة مكافحة كورونا: 80% من الإصابات بسيطة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:09 م
مناعة المصريين ساعدت
مناعة المصريين ساعدت بشكل كبير في مواجهة كورونا
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة جيهان العسال، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن 80% من حالات الإصابة بفيروس كورونا تكون بسيطة أو متوسطة، ونسب الشفاء بها مرتفعة جدا.

وتابعت الدكتورة جيهان العسال، خلال حوارها في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، نسب الشفاء في مصر جيدة جدا مقارنة بدول العالم، لافتة إلى أن مصر من الأمم الشابة ودرجة المناعة لدينا أفضل من دول أخرى.

وأضافت العسال أن فصائل فيروس كورونا التي أصابت مصر لم تكن بنفس شراسة الفصائل التي ظهرت في دول أخرى، معلقة: "كنا محظوظين ولهذا النتائج لدينا أفضل من دول أخرى".

وأوضحت أن مشكلة فيروس كورونا أنه مازال يطور من نفسه، حيث جدت عليه أكثر من طفرة، موضحة أنه تم اكتشاف 3 فصائل رسميا من الفيروس، وكل فصيلة منهم لها أكثر من فصيلة أخرى.
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