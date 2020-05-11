مصر تحقق نجاحا في علاج فيروس كورونا باستخدام البلازما.. فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدراسات المصرية التي نجريها للبحث عن مصل لفيروس كورونا تستخدم فيها نفس العقارات والأدوية الموجودة في العالم.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: «أن الدراسات المصرية في البحث عن مصل لكورونا تحدد الأفضل والأسرع والأكثر فعالية من الأدوية في مواجهة كورونا»؛ موضحا أننا قطعنا أشواطا كبيرة وقريبا سنعلن نتائج الأبحاث للوصول لمصل كورونا.





وأشار الوزير، أن المركز القومي للبحوث يعمل بكل طاقته من أجل المساعدة في التوصل لمصل كورونا، لافتا أن البلازما تم استخدامها في العديد من الحالات وحققت نتائج إيجابية.





وتابع الوزير، أن مصر من ضمن أكثر 10 دول قدمت أبحاث بخصوص البحث عن مصل لفيروس كورونا؛ موضحا أن مصر قدمت 27 بحثا في المركز الأول في مستوى أفريقيا والشرق الأوسط لإيجاد حل لكورونا.





وأضاف الوزير، مصر في المركز الأول من حيث الأبحاث بشأن كورونا وتفوقت على إيران وإسرائيل وتركيا والنرويج؛ مشيرا إلى أن مصر قامت بتشكيل لجنة على أعلى مستوى من اليوم الأول لمواجهة فيروس كورونا.





وأثنى الوزير، على دور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد على ثقته في العلماء المصريين منذ اللحظة الأولي مما دفعهم للنجاح في تقديم 27 بحث للعالم في مواجهة كورونا.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 97 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2172 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2655 حالة، من ضمنهم الـ 2172 متعافيا.





وأضاف أنه تم تسجيل 346 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات جديدة.



