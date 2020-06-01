شوبير للأندية: بأي منطق نطالب بإلغاء الدوي ونوافق على استئناف كأس مصر

انتقد الإعلامى أحمد شوبير الأندية التى تطالب بإلغاء الدوري الممتاز لكرة القدم واستئناف مسابقة كأس مصر خلال الموسم الكروى الجارى بعد انتشار فيروس كورونا .



وقال شوبير عبر برنامجه " مع شوبير " عبر إذاعة أون سبورت"إزاى فى أندية عايزة تلغى الدورى وموافقة تكمل بطولة كأس مصر، بأى منطق نقول خايفين نكمل بطولة الدورى عشان كورونا بس موافقين نكمل بطولة الكأس".



وأضاف :"حاسس إنهم عايزين يكملوا بطولة الكأس على الطريقة الألمانية إنما الدورى مينفعش".

وتابع: "مش فارق معايا مين يفوز بالدورى، الأهم يكون فى نظام نسير وفقه، لجنة المسابقات مظلومة دايمًا فى كل عهود اتحاد الكرة ".





