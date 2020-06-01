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رياضة

شوبير للأندية: بأي منطق نطالب بإلغاء الدوي ونوافق على استئناف كأس مصر

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:26 م
صدى البلد
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عمرو الحلوانى

انتقد الإعلامى أحمد شوبير الأندية التى تطالب بإلغاء الدوري الممتاز لكرة القدم واستئناف مسابقة كأس مصر خلال الموسم الكروى الجارى بعد انتشار فيروس كورونا .

وقال شوبير عبر برنامجه " مع شوبير " عبر إذاعة أون سبورت"إزاى فى أندية عايزة تلغى الدورى وموافقة تكمل بطولة كأس مصر، بأى منطق نقول خايفين نكمل بطولة الدورى عشان كورونا بس موافقين نكمل بطولة الكأس".

وأضاف :"حاسس إنهم عايزين يكملوا بطولة الكأس على الطريقة الألمانية إنما الدورى مينفعش".

 

وتابع: "مش فارق معايا مين يفوز بالدورى، الأهم يكون فى نظام نسير وفقه، لجنة المسابقات مظلومة دايمًا فى كل عهود اتحاد الكرة ".

 



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