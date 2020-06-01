اللجنة العربية بالبرلمان: تصريحات رئيس وزراء تركيا السابق صفعة قوية على وجه أردوغان

أعتبر النائب أحمد فؤاد اباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تصريحات رئيس حزب المستقبل ورئيس الوزراء التركى السابق أحمد داود أوغلو والتى أكد فيها ان عدد الأشخاص الذين يشعرون بالرضا من الاتجاه الذي يسير فيه حزب العدالة والتنمية قليلون جدًا وأنه لن يكون هناك شيء في تركيا اسمه حزب العدالة والتنمية في المستقبل بمثابة صفعة قوية على وجه النظام التركى الارهابى ممثلا فى سلطان الدم والارهاب رجب طيب اردوغان.





وقال " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم ان هذه التصريحات ايضا دليل قاطع على ان نهاية النظام الارهابى التركى اقتربت وستكون على يد المعاضة التركية والشعب التركى بعد حالة الاحتقان الشعبى الكبيرة فى جميع انحاء تركيا حاليا بعد السياسات الفاشلة للنظام التركى موجها التحية الى رئيس الوزراء التركى السابق ورئيس حزب المستقبل داوود أوغلو الذى نجح بكل كفاءة واقتدار وموضوعية فى كشف الاعيب نظام اردوغان وانه سيسقط قريبا.





وأكد النائب أحمد فؤاد اباظة أن اوغلو وضع نظام اردوغان فى مأزق وازمة كبيرة مع الشعب التركى عندما أكد ان تركيا فى عهد اردوغان أصبحت تعاني من مشاكل في الحريات وتعاني أيضًا من مشاكل حول العدالة وان العصابات خرجت من السجون وبقي الصحفيون بالداخل وزادت نسبة الفقر وتأكيده انه عندما كان رئيسًا للوزراء كان معدل التضخم 7 أما الآن فأصبح رقمًا مكونًا من خانتين ولم اكن أتخيل أن الرئيس سيستقبل رسالة من الرئيس الامريكى دونالد ترامب يقول له فيها "لا تكن أحمق" نحن لسنا تلك الدولة وهضم النظام الحاكم تلك الرسالة متغافلًا عن قواعد البروتوكول " وأن النظام الرئاسي ضعيف من حيث المعايير الديمقراطية.



