التزام العاملين بوحدة مركز كوم أمبو بارتداء الكمامة .. صور

جهود متواصله تبذلها كافة الأجهزة التنفيذية بأسوان بالتنسيق بين مختلف الجهات المختصة ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والمبادرات الوطنية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19).





وفى هذا الإطار قام مسئولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بمتابعة الأعمال والأقسام داخل ديوان الوحدة المحلية، وكذلك مكتب بريد السبعين نحو إلتزام الجميع بإرتداء الكمامة حرصًا على الصحة العامة سواء للعاملين أو المترددين على ديوان الوحدة المحلية والإدارات التابعة لها .





ويأتى ذلك تنفيذًا لتفعيل قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن إرتداء الكمامة بشكل مستمر بكافة المناطق والمصالح الحكومية، وكذا تنفيذًا للتعليمات المشددة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتنفيذ قرار مجلس الوزراء.









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ويتابع تنفيذ وتطبيق القرار كل من أحمد عبد الوهاب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو وحسن حنفى نائب رئيس المدينة.









وقد تم التوجيه على ضرورة إلتزام الجميع فى الأماكن العامة بإرتداء الكمامة سواء العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق، أو المحلات ، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد في جميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة، وذلك إلى حين صدور إشعار آخر.





وتضمنت قرارات مجلس الوزراء إلزام المواطنين بضرورة إرتداء الكمامة بشكل مستمر ، وإقرار غرامات مالية فى حالة عدم الإلتزام بذلك بهدف الحد من نقل العدوى .



