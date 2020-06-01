AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

التزام العاملين بوحدة مركز كوم أمبو بارتداء الكمامة .. صور

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:48 م
ديوان الوحدة المحلية
ديوان الوحدة المحلية
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
جهود متواصله تبذلها كافة الأجهزة التنفيذية بأسوان بالتنسيق بين مختلف الجهات المختصة ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والمبادرات الوطنية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19).

وفى هذا الإطار قام مسئولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بمتابعة الأعمال والأقسام داخل ديوان الوحدة المحلية، وكذلك مكتب بريد السبعين نحو إلتزام الجميع بإرتداء الكمامة حرصًا على الصحة العامة سواء للعاملين أو المترددين على ديوان الوحدة المحلية والإدارات التابعة لها .

ويأتى ذلك تنفيذًا لتفعيل قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن إرتداء الكمامة بشكل مستمر بكافة المناطق والمصالح الحكومية، وكذا تنفيذًا للتعليمات المشددة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتنفيذ قرار مجلس الوزراء.


واقرأ أيضًا:


ويتابع تنفيذ وتطبيق القرار كل من أحمد عبد الوهاب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو وحسن حنفى نائب رئيس المدينة.


وقد تم التوجيه على ضرورة إلتزام الجميع فى الأماكن العامة بإرتداء الكمامة سواء العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق، أو المحلات ، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد في جميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة، وذلك إلى حين صدور إشعار آخر.

وتضمنت قرارات مجلس الوزراء إلزام المواطنين بضرورة إرتداء الكمامة بشكل مستمر ، وإقرار غرامات مالية فى حالة عدم الإلتزام بذلك بهدف الحد من نقل العدوى .

وكانت محافظة أسوان بدأت الدخول حيز التنفيذ لهذه القرارات بدءًا من أمس الأول السبت من خلال إلزام المواطنين بإرتداء الكمامات فى البنوك والأسواق والمواصلات العامة والمولات والمحال التجارية والمنشآت الحكومية والخاصة ضمن الخطة الشاملة للدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.
التزام العاملين بوحدة مركز كوم أمبو بارتداء الكمامة .. صور
التزام العاملين بوحدة مركز كوم أمبو بارتداء الكمامة .. صور
التزام العاملين بوحدة مركز كوم أمبو بارتداء الكمامة .. صور
التزام العاملين بوحدة مركز كوم أمبو بارتداء الكمامة .. صور
التزام العاملين بوحدة مركز كوم أمبو بارتداء الكمامة .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك.. التزام مواطني أسوان بتعليمات منع التجمعات.. صور

لعدم ارتداء الكمامة.. منع سيارة أجرة من الخروج من موقف سيارات بالبحيرة

بدون كمامة.. بائعو سوق الخضار بالغردقة يمارسون عملهم

جميعها مُلزمة بارتداء الكمامات.. محافظ دمياط تصدر 3 قرارات لمواجهة كورونا

بين الالتزام والمخالفة.. ارتداء المواطنين للكمامات بأسوان.. تجمعات بمحطة سكة حديد كوم أمبو للحصول على التذاكر.. شاهد

البحيرة تواجه كورونا .. التزام الأقلية من الأهالى وأصحاب المحلات التجارية بارتداء الكمامات.. ضبط ٨٨٠ كمامة و٣٠ عبوة كحول مجهولة المصدر.. وحملات مكثفة على الصيدليات

ترشيحاتنا

أوس أوس يوجه رسالة لجمهوره وطاقم عمل اتنين في الصندوق: الحمدلله رب العالمين

يشمل الكبار والأطفال.. الصحة تعلن بروتوكول العلاج المنزلي للمصابين بفيروس كورونا

هل يتحرك الأهلي قانونيا ضد الزمالك بسبب لافتة القرن.. شوبير يكشف سر اجتماع الخطيب المؤخر

الأحد.. بدء حجز شقق الإعلان الـ13 لوحدات الإسكان الاجتماعى

نسب الشفاء في مصر جيدة.. لجنة مكافحة كورونا: 80% من الإصابات بسيطة

غني بالفيتامينات .. ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القرنفل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق .. مني ممدوح تتألق فى أحدث ظهور لها

بالرقص وتحية الماء.. قصة استقبال أبها عروس السعودية أول طائرة من الرياض

إصابتها بالعدوى حرمتها من العلاج.. كورونا يتسبب في وفاة مريضة سرطان