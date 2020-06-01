AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 87 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة" لـ 4 يوليو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:41 م
محكمة
محكمة
Advertisements
أحمد مهدي
أجلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة إعادة إجراءات محاكمة 87 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " فض اعتصام رابعة " .. لجلسة 4 يوليو مع انتداب ٥ محامين للمتهمين الذين تغيب دفاعهم الاصيل بجلسة اليوم. 


صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد. 




وكانت المحكمة قد انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة اثناء احداث رابعة ، فقال انه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا الي جميع المحاور ونفاذا للإذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه الي تحديد طريق للعبور الامن وبعدها حدث وفيات في اول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام . 

يواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجنايات تستكمل إعادة محاكمة 73 متهما في قضية فض اعتصام رابعة

تأجيل إعادة محاكمة 73 متهما في قضية فض اعتصام رابعة لـ 2 مايو

الجنايات تستأنف جلسات إعادة محاكمة ٧٣ متهما في فض اعتصام رابعة

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 73 متهمًا بـ «فض اعتصام رابعة» لـ أول يونيو

ترشيحاتنا

في أول أيام عمله.. شاهد زحامًا شديدًا أمام مجمع الأحوال المدنية بالزقازيق

وزير التعليم العالي: قد نصل إلى 40 ألف مصاب بكورونا يوم 10 يونيو

طوكيو تبدأ المرحلة الثانية من خارطة التعافي من كورونا بعد انخفاض أعداد الإصابة

أوعى تلبس كمامة حد.. هانى الناظر: استخدام الكمامة مرة واحدة فقط إلا فى تلك الحالة

دعاء تيسير الزواج.. 6 أمور يجب اتباعها لمن تأخر زواجها

بفستان أنيق .. مني ممدوح تتألق فى أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق .. مني ممدوح تتألق فى أحدث ظهور لها

بالرقص وتحية الماء.. قصة استقبال أبها عروس السعودية أول طائرة من الرياض

إصابتها بالعدوى حرمتها من العلاج.. كورونا يتسبب في وفاة مريضة سرطان