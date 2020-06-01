أسعار الذهب في الدول العربية اليوم.. عيار 21 يسجل 183 ريالا في السعودية.. و18 بـ 154.41 درهما في الإمارات.. و24 بـ 17 دينارا بالكويت

يستعرض "صدى البلد" في التقرير التالي أسعار الذهب في الدول العربية، في الأسواق اليوم، الاثنين الموافق 1 يونيو 2020، وذلك عقب التغييرات الأخيرة في الأسعار.

الذهب في الدول العربية

- سجل جرام عيار 21 في السعودية 183.07 ريال سعودي

- في الإمارات الجرام عيار 18 سجل 153.57 درهم إماراتي

- الذهب في الكويت سجل الجرام عيار 24 منه 17.18 دينار كويتي

سعر الذهب في السعودية





وخلال السطور التالية، نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (208.84 ريال سعودي) أي ما يعادل (55.62 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (191.44 ريال سعودي) أي ما يعادل (50.98 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (182.74 ريال سعودي) أي ما يعادل (48.67 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (156.64 ريال سعودي) أي ما يعادل (41.71 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (121.83 ريال سعودي) أي ما يعادل (32.44 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (104.42 ريال سعودي) أي ما يعادل (27.81 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,495 ريالا سعوديا) أي ما يعادل (1,730 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,462ريالا سعوديا) أي ما يعادل (389.33 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (208,845 ريالا سعوديا) أي ما يعادل (55,617 دولار أمريكي)

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سعر الذهب في الإمارات





ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم.

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 24 (205.88 درهم إماراتي) أي ما يعادل 56.05 دولار

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (188.72 درهم إماراتي) أي ما يعادل 51.38 دولار

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (180.15 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 49.05 دولار

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (154.41 درهم إماراتي) أي ما يعادل 42.04 دولار

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (120.10 درهم إماراتي) أي ما يعادل 32.70 دولار

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (102.10 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 28.03 دولار

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,403 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 1,743 دولار

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,441 درهم إماراتي) أي ما يعادل 392.37 دولار

أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (205,878 درهم إماراتي) أي ما يعادل 56,051 دولار

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سعر الذهب في الكويت





وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويتي:

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (17.27 دينار كويتي) أي ما يعادل (56.05 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (15.83 دينار كويتي) أي ما يعادل (51.38 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (15.11 دينار كويتي) أي ما يعادل (49.05 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (12.95 دينار كويتي) أي ما يعادل (42.04 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14 (10.08 دينار كويتي) أي ما يعادل (32.70 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (8.64 دينار كويتي) أي ما يعادل (28.03 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت لـ الأوقية (537.18 دينار كويتي) أي ما يعادل (1,743 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت لـ الجنيه (120.91 دينار كويتي) أي ما يعادل (392.37 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت لـ الكيلو (17,273 دينارا كويتيا) أي ما يعادل (56,051 دولار أمريكي)