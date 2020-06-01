AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

أسعار الذهب في الدول العربية اليوم.. عيار 21 يسجل 183 ريالا في السعودية.. و18 بـ 154.41 درهما في الإمارات.. و24 بـ 17 دينارا بالكويت

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:30 م
الذهب في الخليج
الذهب في الخليج
Advertisements
أحمد علام

يستعرض "صدى البلد" في التقرير التالي أسعار الذهب في الدول العربية، في الأسواق اليوم، الاثنين الموافق 1 يونيو 2020، وذلك عقب التغييرات الأخيرة في الأسعار.

 

 الذهب في الدول العربية

- سجل جرام عيار 21 في السعودية 183.07  ريال سعودي

 

- في الإمارات الجرام عيار 18 سجل 153.57  درهم إماراتي

 

- الذهب في الكويت سجل الجرام عيار 24 منه 17.18   دينار كويتي

 

 سعر الذهب في السعودية


وخلال السطور التالية، نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

 

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (208.84  ريال سعودي) أي ما يعادل (55.62 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (191.44 ريال سعودي) أي ما يعادل (50.98 دولار أمريكي)

 

 أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (182.74 ريال سعودي) أي ما يعادل (48.67 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (156.64 ريال سعودي) أي ما يعادل (41.71 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (121.83 ريال سعودي) أي ما يعادل (32.44 دولار أمريكي)

 

 أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (104.42 ريال سعودي) أي ما يعادل (27.81 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,495 ريالا سعوديا) أي ما يعادل (1,730 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,462ريالا سعوديا) أي ما يعادل (389.33 دولار أمريكي)

 

 أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (208,845  ريالا سعوديا) أي ما يعادل (55,617 دولار أمريكي)

  

اقرأ أيضًا:  ارتفع 3 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-6-2020

  

سعر الذهب في الإمارات


ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم.

 

 أسعار الذهب في الإمارات  للجرام عيار 24 (205.88 درهم إماراتي) أي ما يعادل 56.05 دولار

 

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (188.72 درهم إماراتي) أي ما يعادل 51.38 دولار

 

  أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (180.15 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 49.05 دولار

 

 أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (154.41 درهم إماراتي) أي ما يعادل 42.04 دولار

 

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (120.10 درهم إماراتي) أي ما يعادل 32.70 دولار

 

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (102.10 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 28.03 دولار

 

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,403 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 1,743 دولار

 

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,441  درهم إماراتي) أي ما يعادل 392.37 دولار

 

أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (205,878  درهم إماراتي) أي ما يعادل 56,051 دولار

 

اقرأ أيضًا:  ارتفع 3 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-6-2020

  

سعر الذهب في الكويت


وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويتي:

 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (17.27  دينار كويتي) أي ما يعادل (56.05 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (15.83 دينار كويتي) أي ما يعادل (51.38 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (15.11 دينار كويتي) أي ما يعادل (49.05 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (12.95 دينار كويتي) أي ما يعادل (42.04 دولار أمريكي)

 


أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14 (10.08 دينار كويتي) أي ما يعادل (32.70 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (8.64 دينار كويتي) أي ما يعادل (28.03 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الكويت لـ الأوقية (537.18 دينار كويتي) أي ما يعادل (1,743 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في الكويت لـ الجنيه (120.91 دينار كويتي) أي ما يعادل (392.37 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الكويت لـ الكيلو (17,273 دينارا كويتيا) أي ما يعادل (56,051 دولار أمريكي)

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الذهب في الخليج.. تباين سعر الجرام 21.. 180 ريالا في السعودية.. 175 درهما في الإمارات.. و14.8 دينار في الكويت

الذهب في الخليج.. عيار 21 يسجل في السعودية 180 ريالا سعوديا.. وسجل عيار 18 في الإمارات 150 درهما.. وعيار 24 في الكويت بـ16 دينارا

الذهب في الخليج.. عيار 21 يسجل 179 ريال سعودي.. وعيار 18 بـ 150 درهما في الإمارات.. وعيار 24 بـ 16 دينارا في الكويت

الذهب في الخليج.. عيار 21 يسجل 180 ريالا سعوديا.. وعيار 18 بـ 150 درهما في الإمارات.. وعيار 24 بـ 16 دينارا في الكويت

الذهب في الخليج.. عيار 21 يسجل 180 ريالا سعوديا.. و18 بـ 150 درهما في الإمارات.. و24 بـ 16 دينارا في الكويت

الذهب في الخليج.. عيار 21 يسجل 180 ريالا سعوديا.. و18 بـ 151 درهما في الإمارات.. و24 بـ 17 دينارا في الكويت

ترشيحاتنا

لتر الزيت بـ 17 جنيها.. أسعار السلع على بطاقات التموين لشهر يونيو

عنتر كلمة السر.. حسام حسن على رادار الزمالك فى الصيف

هل تساعد مياه الشواطئ على إنهاء كورونا.. هانى الناظر يجيب

دعاء تيسير الزواج.. 6 أمور يجب اتباعها لمن تأخر زواجها

تاج الدين: انتشار كورونا سريع جدًا وعائلات بالكامل حاملة للفيروس

نهاية مأساوية.. شاب إسباني يحتفظ بـ 25 ثعبانا وكانت هذه النتيجة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض الجفاف.. 13 علامة تنذرك بحاجة جسمك لشرب الماء

جعله يبكي من الألم.. أم توجه تحذيرًا بعد إصابة رضيعها بمرض مرتبط بـ كورونا

بفستان أنيق .. مني ممدوح تتألق فى أحدث ظهور لها