بالتعاون مع 35 دولة.. مركز الطب النفسي بجامعة عين شمس يشارك فى استقصاء دولى حول كورونا

يشارك مركز أ.د. أحمد عكاشه للطب النفسى بكلية الطب جامعه عين شمس في بحث دولي عن النتائج التعاونية حول الصحة والاداء اليومي العام خلال اوقات العدوى COVID-19 ( COH-FIT).





يشترك في هذا البحث 35 دولة والاستقصاء موجود بإحدى وعشرون لغة مختلفة، والمسئول عن إدارة البحث فى مصر ا.د.طارق عكاشة ، أ.د.عبد الناصر عمر ، ا. د. مها سيد، وذلك برعاية ا.د.محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.



