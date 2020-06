بالتعاون مع 35 دولة.. مركز الطب النفسي بجامعة عين شمس يشارك فى استقصاء دولى حول كورونا

يشارك مركز أ.د. أحمد عكاشه للطب النفسى بكلية الطب جامعه عين شمس في بحث دولي عن النتائج التعاونية حول الصحة والاداء اليومي العام خلال اوقات العدوى COVID-19 ( COH-FIT).





يشترك في هذا البحث 35 دولة والاستقصاء موجود بإحدى وعشرون لغة مختلفة، والمسئول عن إدارة البحث فى مصر ا.د.طارق عكاشة ، أ.د.عبد الناصر عمر ، ا. د. مها سيد، وذلك برعاية ا.د.محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

ويذكر إن دراسة النتائج التعاونية حول الصحة والاداء اليومي العام خلال اوقات العدوى ( COH-FIT) هو مشروع استقصاء دولي كبير لجميع سكان البلدان المتضررة من جائحه فيروس كورونا (كوفيد 19)، يجمع المشروع ما يقارب عن 200 محقق في اكثر من 35 دولة، وقد تم اعتماده من قبل العديد من المنظمات المهنية الوطنية والدولية للمساعدة في تحديد مخلفات جائحة كوفيد 19 والعوامل المؤثرة التي تنتج عنها على الصحة البدنية والعقلية.





نرجو من سيادتكم التكرم بالمشاركة في هذا الاستقصاء الذى لن يأخذ من وقتكم سوى ثلاثون دقيقة من اجل مشاركة مشرفه لمصر في هذا الاستقصاء الدولي وعنوانه:

​COH FIT COLLABORATIVE OUTCOMES STUDY ON HEALTH AND FUNCTIONING DURING INFECTION TIMES

يرجى ممن يهمه الامر أن يقوم بالنقر على الرابط التالي والإجابة على الاستقصاء

https://www.coh-fit.com