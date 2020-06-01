AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نقيب الفلاحين: قانون الزراعات التعاقدية سيحل 50% من مشاكل الفلاحين

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:37 م
الزراعة
الزراعة
Advertisements
شيماء مجدي
قال حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين ، أن نصف مشاكل الفلاحين تنحصر في التسويق والتسعير لمحاصيلهم ، وقد جاء حل هذه المشاكل  علي يد الرئيس عبد الفتاح السيسي  بإصداره القرار الجمهوري،  رقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية ولفت إلي أن القرار الجمهوري جاء بعد طلبات عديده  من الفلاحين بحل معضلة تسويق محاصيلهم .

وأضاف ابوصدام أن الزراعة التعاقدية، هي عقد بين المنتج الزراعي والمُشتري، يلتزم بموجبه المُنتِج بتوريد كميات وأصناف معينه  للمشتري  بجودة  متفق عليها بالعقد وسعر معروف مسبقا  بضمان وزارة الزراعة.

أقرا أيضا 

وأوضح نقيب الفلاحين أن فوائد القانون وتطبيقه، على الزراعة والمزارعين وعلى الإنتاج الزراعي، كثيره جدا أهمها القضاء علي ازمتي  تسويق وتسعير المحاصيل الزراعية، ومنع استغلال التجار لهم والعمل علي استقرار أسعار المحاصيل الزراعية.

وأكد أن الزراعة العشوائية تؤدى إلي زيادة الإنتاج عن الاستهلاك أحيانا فتنخفض الأسعار إلى أدنى من تكلفة الزراعة.

 وهو ما يسبب خسائر فادحة للفلاحين، وتؤدي إلي قلة المساحات المنزرعة من منتج معين احيانا أخري فترتفع الأسعار علي المستهلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفلاحين تطالب الحكومة بـ5 أشياء وتشيد بـ5 قرارات وتطرح 5 حلول

مصائب كورونا.. الفلاحين: فدان البطاطس يخسر١٠ آلاف جنيه.. وتوقعات بارتفاع أسعار اللحوم

الفلاحين عن توجيهات السيسي للنهوض بالقطاع الزراعي: يشعر بنبض قلوبنا

نقابة الفلاحين: 11 سببا تعيق تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية

الفلاحين تكشف أسباب تراجع مساحات عباد الشمس وكيفية زيادتها

ترشيحاتنا

جسر جوي جديد.. مصر تسير رحلات استثنائية لإعادة العالقين بـ 8 مدن في الخارج

الأسبوع المقبل.. روسيا تطرح أول دواء معتمد لعلاج فيروس كورونا

لتر الزيت بـ 17 جنيها.. أسعار السلع على بطاقات التموين لشهر يونيو

5 حقائق عن بر الوالدين لا يعرفها كثيرون.. الأزهر: عبادة يومية

نشرة السوشيال ميديا: حقيقة انفصال منة عرفة واليوتيوبر علي غزلان.. أصالة تدعم نهال نبيل بعد إصابتها بكورونا ..أول ظهور لـ محمد رمضان وشقيقته بعد الإفراج عن زوجها

في 5 دقائق.. تعرف على طريقة عمل الباذنجان المخلل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة جديدة .. طريقة عمل فطائر بالجبن والبقدونس

بتكلفة خيالية.. تفاصيل إجراءات تأمين الأمير هاري وميجان ماركل في أمريكا

فى أول يوم عمل .. التزام المواطنين بارتداء الكمامات بالأحوال المدنية والمرور والجوازات .. صور