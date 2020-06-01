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رياضة

شوقي غريب يكشف عن خطة المنتخب الأوليمبي استعدادا لـ أولمبياد طوكيو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:58 م
شوقي غريب
شوقي غريب
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ياسمين تيسير
كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي عن خطته خلال المرحله القادمة استعدادا لـ اولمبياد طوكيو 2021 والتي تم تاجيلها بسبب ازمة فيروس كورونا المستجد.

واكد شوقي غريب في تصريحات اذاعية عبر اثير " اون سبورت اف ام " أن هدف المنتخب هو تحقيق انجاز جديد وعدم الاكتفاء بـ التمثيل المشرف فقط مشددا ان المنتخب الاوليمبي قادر على ذلك في ظل امتلاكه للاعبين مميزين للغاية.


وأضاف شوقي غريب أنه قاد باعداد خطة من اجد تاهيل المنتخب للاولمبياد طوال السنه من الان وحتر موعد الاولمبياد مشددا انه قدم تلك الخطة لـ اللجنه الاوليمبية 

وتابع أن الخطة اشتملت على فنادق الاقامة و مواعيد المعسكرات و احتياجات المنتخب 

وأكمل أن أهم شيء حاليا هو صحة الإنسان مشددا انه ينتظر قرار مجلس الوزارء بشان عودة الدوري المصري أو إلغائه.


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