مصادر: اتحاد الكرة يدرس تتويج الأهلي بلقب الدوري حال إلغاء الموسم

أصبح هناك اتجاه يسود داخل اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد كرة القدم بشأن تتويج الأهلي بلقب الدوري الممتاز خلال الموسم الكروي الجاري في حال إلغاء المسابقة.





وعلم " صدى البلد " من مصادره أن عددا من مسئولي اتحاد الكرة أصبح لديهم اقتراح وتفكير قوى بشأن إعلان الأهلى بطلا للدوري الممتاز في حال إلغاء الموسم الكروي الجاري، بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير فى الوقت الراهن.





ويري عدد من مسئولى اتحاد الكرة أحقية النادي الأهلي في التتويج بالدوري، حال إلغاء الموسم الكروي، خاصة في ظل فارق النقاط الكبير بينه وبين أقرب المنافسين له.





ويدرس اتحاد الكرة عقد اجتماع مع أندية الدوري الممتاز من أجل عرض الأمر الخاص بتتويج الأهلى بلقب الدوري ومعرفة آراء الأندية.





ومن المقرر أن يكون اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة في ظل السعي إلى وضع كافة السيناريوهات الخاصة بمسابقة الدوري سواء تم استئنافها أم لا.