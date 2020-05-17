باللوائح .. اتحاد الكرة يحذر الأندية الرافضة لـ عودة الدوري الممتاز

وجه اتحاد الكرة تحذيرا شديد اللهجة إلى الأندية التى سبق وأن طالبت بعدم استئناف بطولة الدوري الممتاز بعد التوقف الإجباري بسبب جائحة فيروس كورونا داخل البلاد.
كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أكد أن الحكومة تدرس عودة فتح الأندية الرياضية ومراكز الشباب والنشاط الرياضي تدريجيا في منتصف يونيو القادم.
وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية أن مسئولى الاتحاد قاموا بتحذير الأندية التى سبق وأن رفضت عودة الدوري الممتاز من مغبة الوقوف أمام أية قرارات بمقتضاها يتم استئناف المسابقة المحلية مطالبين مسئوليها بضرورة الانصياع خلف قرارات مجلس الوزراء سواء كانت بعودة الدورى أو إلغائه.
ولفت الى أن مسئولى الجبلاية أكدوا للأندية الرافضة لعودة الدورى أنه سوف يتم تطبيق اللوائح حيال رفض الانصياع لأي قرار من شأنه استئناف البطولة المحلية خلال الفترة القادمة.
يذكر أن التصور الذي تم مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة تضمن انه في حال الحصول على الضوء الأخضر لاستئناف الدورى سوف تشهد التدريبات الالتزام ببعض الإجراءات التي وضعتها اللجنة الطبية بالجبلاية وتتمثل فى :
ـ إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.
ـ تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.
ـ تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.
- خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.
- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.
- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام في ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعي.
- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.
- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.