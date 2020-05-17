AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

باللوائح .. اتحاد الكرة يحذر الأندية الرافضة لـ عودة الدوري الممتاز

الأحد 17/مايو/2020 - 05:11 م
مباراة الاهلى والزمالك
مباراة الاهلى والزمالك
Advertisements
يسرى غازى
وجه اتحاد الكرة تحذيرا شديد اللهجة إلى الأندية التى سبق وأن طالبت بعدم استئناف بطولة الدوري الممتاز بعد التوقف الإجباري بسبب جائحة فيروس كورونا داخل البلاد.

كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أكد أن الحكومة تدرس عودة فتح الأندية الرياضية ومراكز الشباب والنشاط الرياضي تدريجيا في منتصف يونيو القادم.

وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية أن مسئولى الاتحاد قاموا بتحذير الأندية التى سبق وأن رفضت عودة الدوري الممتاز من مغبة الوقوف أمام أية قرارات بمقتضاها يتم استئناف المسابقة المحلية مطالبين مسئوليها بضرورة الانصياع خلف قرارات مجلس الوزراء سواء كانت بعودة الدورى أو إلغائه.

ولفت الى أن مسئولى الجبلاية أكدوا للأندية الرافضة لعودة الدورى أنه سوف يتم تطبيق اللوائح حيال رفض الانصياع لأي قرار من شأنه استئناف البطولة المحلية خلال الفترة القادمة.

يذكر أن التصور الذي تم مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة تضمن انه في حال الحصول على الضوء الأخضر لاستئناف الدورى سوف تشهد التدريبات الالتزام ببعض الإجراءات التي وضعتها اللجنة الطبية بالجبلاية وتتمثل فى :

ـ إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.

ـ تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.

ـ تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.

- خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.

- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.

- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام في ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعي.

- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.

- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قيد الانتظار.. فيفا يحسم إلغاء بند الـ8 سنوات بتعديلات لائحة النظام الأساسي

اتحاد الكرة يكشف مصير عودة الدوري الممتاز

مجدي عبد الغني: لابد من استكمال الدوري الممتاز لهذا السبب .. فيديو

كأس مصر السبب.. غضب عارم بين الأندية من اتحاد الكرة

وليد شعبان يفند أسانيد رفض تطبيق الـ var بعد عودة الدوري

كلمة شرف ولا وثيقة.. نجم الزمالك يضع روشتة لأزمة ارتفاع عقود اللاعبين

ترشيحاتنا

يبدأ الخامسة مساء.. "النواب" يكشف سبب عدم فرض الحظر الكامل في العيد

برئاسة مدبولي.. العليا لإدارة أزمة كورونا تجتمع لتحديد إجراءات عيد الفطر

شيرين عبد الوهاب تعلق على مسلسل النهاية.. ويوسف الشريف يرد.. شاهد

أبرز قرارات الحكومة لمواجهة كورونا فى العيد: إغلاق المحلات والمطاعم.. ووقف النقل الجماعي من الأحد المقبل حتى الجمعة

خلال ساعات.. الحكومة تحسم الجدل حول فرض حظر التجول الشامل في العيد

إعلام عبري يكشف سبب وفاة السفير الصيني لدى إسرائيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها للحامل.. 10 فوائد لتناول الخوخ

وفاة والد الفنانة اللبنانية جيسي عبده في حريق .. تفاصيل

بدمج الأسود مع الأحمر.. نسرين طافش بإطلالة محتشمة