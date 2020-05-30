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رياضة

بعد إصابة محمود سعد بـ كورونا .. اتحاد الكرة: ننتظر قرار الدولة لعودة الدوري أو إلغائه.. فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 12:33 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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حسن العمدة
كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة عن مصير الدوري المصري والنشاط الكروي هذا العام .

وقال الجنايني ، عبر تصريحات تليفزيونية ، أنه حتى وقتنا هذا لم يتخذ أى قرار بشأن عودة النشاط الكروي فى مصر ، وهو قرار دولة بنسبة مئه فى المئه ، ولكن اذا قررت الدولة عودة النشاط ، فنحن مستعدون لذلك تماما .

وشدد الجنايني ، علي ان لو الدولة قررت ان المسابقات تغلي فنحن جاهزون لذلك ايضا ووضعنا سيناريوهات لهذا الامر .

وتابع، لو عادت المسابقات مرة أخري فإن المباريات لن تكن علي كل الملاعب في كافة المدن ، سيكون هناك ملاعب محددة بمدن معينة .

وأشار الجنايني ، إلى أنه لا توجد أى إصابات داخل اتحاد الكرة بعد إصابة محمود سعد ، وحالته الصحية مطمئنة للغاية ويتحسن بشكل مستمر ويومي .

واختتم عمرو الجنايني ، تصريحاته ، احب ان أشكر محمود سعد على المجهود الذي بذله فى الاونة الاخيرة فى ملف الرياضيين العائدين من الخارج .
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