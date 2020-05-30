بعد إصابة محمود سعد بـ كورونا .. اتحاد الكرة: ننتظر قرار الدولة لعودة الدوري أو إلغائه.. فيديو

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة عن مصير الدوري المصري والنشاط الكروي هذا العام .

وقال الجنايني ، عبر تصريحات تليفزيونية ، أنه حتى وقتنا هذا لم يتخذ أى قرار بشأن عودة النشاط الكروي فى مصر ، وهو قرار دولة بنسبة مئه فى المئه ، ولكن اذا قررت الدولة عودة النشاط ، فنحن مستعدون لذلك تماما .



وشدد الجنايني ، علي ان لو الدولة قررت ان المسابقات تغلي فنحن جاهزون لذلك ايضا ووضعنا سيناريوهات لهذا الامر .





وتابع، لو عادت المسابقات مرة أخري فإن المباريات لن تكن علي كل الملاعب في كافة المدن ، سيكون هناك ملاعب محددة بمدن معينة .





وأشار الجنايني ، إلى أنه لا توجد أى إصابات داخل اتحاد الكرة بعد إصابة محمود سعد ، وحالته الصحية مطمئنة للغاية ويتحسن بشكل مستمر ويومي .



