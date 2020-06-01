مظاهرات أمريكا الآن .. حظر تجول من الساعة السابعة مساء في واشنطن

قررت عمدة واشنطن، موريل باوسر، حظر التجوال في العاصمة بدءا من السابعة مساء لمدة يومين.









جاء ذلك على خلفية تصاعد الاحتجاجات في محيط البيت الأبيض، على خلفية مقتل الأمريكي ذي البشرة السمراء، جورج فلويد.









وأطلقت الشرطة الأمريكية القنابل الغازية المسيلة للدموع في محاولة منها لتفريق المتظاهرين أمام البيت الأبيض.









وفرضت السلطات الأمريكية حظر التجول في مدن أمريكية كبرى لوقف أعمال النهب والشغب والاحتجاجات على عنف الشرطة وذلك لليلة السابعة على التوالي.









وهتف المتظاهرون أمام البيت الأبيض منددين بعنف الشرطة الأمريكية ضد المتظاهرين السود، فيما أشعلوا النيران في العديد من المحال التجارية، وحملوا لافتات احتجاجية ضد ترامب.









ودعا قادة محليون المواطنين الى التعبير عن غضبهم إزاء وفاة المواطن ذي البشرة السمراء، فلويد في مينيابولس، بشكل بناء فيما فرض حظر تجول ليلي في عدة مدن بينها واشنطن ولوس أنجلس وهيوستون.



