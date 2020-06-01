اتحاد اليد يعلن الإجراءات الاحترازية لـ مواجهة كورونا حال عودة النشاط

حدد الاتحاد الدولى لكرة اليد، برئاسة حسن مصطفى، عدة احتياطات طبية لاستئناف أنشطة كرة اليد فى ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، فى محاولة لمنع انتشار العدوى بين العاملين فى قطاع كرة اليد، لضمان تنفيذ الحد الأقصى من الاحتياطات الطبية لحماية اللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة وأى شخص من المعنيين فى أنشطة كرة اليد.





وتعرض هذه التعليمات فى اجتماع مجلس كرة اليد المصرى الحالى لمناقشة تصورات عودة النشاط لإرسالها إلى الأندية.





وفي هذا السياق أكد مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، إرسال برنامج تدريبات منفردة للاعبى المنتخب بدءًا من اليوم تمهيدًا لعودة النشاط تدريجيًا، مثلما أعلنت الحكومة مسبقًا عن عودة الحياة الرياضية تدريجيًا بدءًا من منتصف يونيو الجارى.





وأشار مؤمن صفا، إلى وضع إجراءات وقائية للاعبى المنتخب لاتباعها قبل عودة التدريبات، وفقا لما تحدده الدولة، مشيرا إلى أن أول إجراء سيتبع هو قياس درجة حرارة اللاعبين يوميا وتقسيمهم إلى مجموعتين للتباعد الاجتماعي.