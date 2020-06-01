إصابة أحد موظفي مكتب نتنياهو بفيروس كورونا

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إنه تم اكتشاف إصابة أحد العاملين بطاقم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بفيروس كورونا.





وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية بدأت تحقيقا وبائيا لمعرفة ما إذا كان الموظف قد التقى أو خالط رئيس الوزراء، الذي قد يدخل العزل المنزلي للمرة الثالثة.





وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن المصاب هو أحد العاملين التقنيين الذي كان مسؤولا عن الترتيبات اللازمة لبيان رئيس الوزراء بشأن كورونا، يوم الجمعة الماضي.





وأوضحت أن وزراء الحكومة سوف يخضعون للاختبار أيضا، بعد حضورهم مؤتمرا صحفيا بشأن ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا مرة أخرى، والحاجة إلى تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي.



