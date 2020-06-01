إسرائيل ترفض خروج أبومازن من رام الله

قالت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن تل أبيب من غير المؤكد أن تسمح للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بمغادرة رام الله.





وأشارت القناة إلى أن إسرائيل نقلت رسالة إلى السلطة الفلسطينية مفادها أن إسرائيل تبحث إن كانت ستسمح لأبومازن بالخروج من رام الله إلى الخارج، دون التنسيق مع إسرائيل.





ولفتت القناة إلى أنه منذ إعلان أبومازن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، قلصت أجهزة الأمن الفلسطينية عملها أثناء الليلة، وتلاشت اي احتكاكات مع قوات الجيش الإسرائيلي.





وكان أبومازن قد أعلن، الشهر الماضي، وقف كافة الاتفاقيات بما في ذلك التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي والأمريكي.





وتشهد العلاقات بين رام الله وتل أبيب مزيدا من التوتر على خلفية الرغبة الإسرائيلية في ضم أراض جديدة من الضفة الغربية.



