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محافظات

يربط مدينتى قوص ونقادة..انتهاء 85% من أعمال محور الشهيد باسم فكري فى قنا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:09 م
المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير وزير النقل
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يوسف رجب
تفقد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، محور الشهيد الرائد باسم فكرى الذي يربط بين مدينتي قوص ونقادة، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروع.

بدأ وزير النقل ومحافظ قنا، جولتهما بتفقد كوبري الطريق الصحراوي الشرقي والذي تم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 100%، ثم تابعا جولتهما بتفقد الأعمال الإنشائية بكوبري ترعة الكلابية الذي يربط المحور بطريق مصر أسوان الزراعي الشرقي وهو أحد القطاعات الرئيسية بمحور الشهيد الرائد باسم فكري، واستمع إلي شرح مفصل عن معدلات تنفيذ هذا القطاع التي بلغت حوالي 84.6%، كما استمعا لشرح كامل عن كافة قطاعات المحور والأعمال المنفذة والأعمال الجاري تنفيذها.

وتابعا جولتهما بتفقد كوبري أعلي النيل وهو القطاع الرئيسي بالمحور حيث يبلغ طوله حوالي 960 متر، واستمعا إلى شرح من المشرف على تنفيذ هذا القطاع عن معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز الفعلي والتي بلغت حوالي 85% من إجمالى الأعمال بالمحور.

شدد الوزير، علي المسئولين المتابعة الدقيقة والمستمرة لمختلف الأعمال بكافة قطاعات المحور والعمل على قدم وساق للانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة وبالمواصفات والمعايير الفنية العالية.

 أكد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، على أن محور الشهيد الرائد باسم فكري يمثل طفرة تنموية حقيقية علي أرض المحافظة حيث سيساهم في ربط مدن المحافظة ببعضها البعض  وزيادة معدلات الامان من خلال تقليل خطورة المعديات النيلية  كما سيخدم المشروعات الاستثمارية والحركة السياحية والتي توفر بدورها فرص عمل للشباب وتدفع عجلة التنمية بالمحافظة.

يذكر أن تكلفة المحور تبلغ  حوالي 1.5مليار جنيه ويبلغ طـوله 19 كم وعرضه 21 متر بواقع 2 حارة مرورية بعرض 7.20 متر، ويضم 15 كوبرى بطول 2270 متر و 15 نفق بطول 460 متر منها 6 كباري رئيسية بطول 1600 متر بتقاطع المحور مع كل من " الطريق الصحراوي الشرقي - نهر النيل - ترعة الكلابية بالطريق الزراعي الشرقي- الطريق الزراعي الغربي- السكة الحديد - الطريق الصحراوي الغربي" لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـترع والمصـارف حيث يساهم المحور في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي عابرًا نهر النيل وسيساهم في تسهيل الحركة المرورية.

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يربط مدينتى قوص ونقادة..انتهاء 85% من أعمال محور الشهيد باسم فكري فى قنا
يربط مدينتى قوص ونقادة..انتهاء 85% من أعمال محور الشهيد باسم فكري فى قنا
يربط مدينتى قوص ونقادة..انتهاء 85% من أعمال محور الشهيد باسم فكري فى قنا
يربط مدينتى قوص ونقادة..انتهاء 85% من أعمال محور الشهيد باسم فكري فى قنا
يربط مدينتى قوص ونقادة..انتهاء 85% من أعمال محور الشهيد باسم فكري فى قنا
يربط مدينتى قوص ونقادة..انتهاء 85% من أعمال محور الشهيد باسم فكري فى قنا
يربط مدينتى قوص ونقادة..انتهاء 85% من أعمال محور الشهيد باسم فكري فى قنا
يربط مدينتى قوص ونقادة..انتهاء 85% من أعمال محور الشهيد باسم فكري فى قنا
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