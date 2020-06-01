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فن

هيكل: أتمنى الشفاء العاجل لكل الإعلاميين والصحفيين المصابين بفيروس كورونا المستجد

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:00 م
اسامة هيكل
اسامة هيكل
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محمد نبيل

وجه أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، رسالة للإعلاميين والصحفيين بالمؤسسات الإعلامية الخاصة والعامة المصابين بفيروس كورونا حيث قال: دائما ما يكون الإعلامي في الصفوف الأولى لتغطية الأحداث ، أهيب بالزملاء جميعًا توخي الحذر واتباع كافة وسائل الإجراءات الاحترازية.

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وأضاف أن الإعلامي هو المثل والقدوة في التوعية فلنجعل من أفعالنا داعمًا لما نقدمه من توعية لجموع الشعب المصري وستزول الجائحة 
بتكاتفنا جميعًا.

واختتم هيكل كلامه قائلا: أتمنى الشفاء العاجل لكل العاملين بالوسط الصحفي والإعلامي في جميع المؤسسات العامة والخاصة ولكل المصابين من شعب مصر العظيم.

وكان هيكل قد أجرى اتصالًا هاتفيًا بعدد من الإعلاميين المصابين بفيروس كورونا المستجد، متمنيًا لهم خالص الشفاء .
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