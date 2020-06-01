هيكل: أتمنى الشفاء العاجل لكل الإعلاميين والصحفيين المصابين بفيروس كورونا المستجد





وجه أسامة هيكل ، وزير الدولة للإعلام، رسالة للإعلاميين والصحفيين بالمؤسسات الإعلامية الخاصة والعامة المصابين بفيروس كورونا حيث قال: دائما ما يكون الإعلامي في الصفوف الأولى لتغطية الأحداث ، أهيب بالزملاء جميعًا توخي الحذر واتباع كافة وسائل الإجراءات الاحترازية.





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وأضاف أن الإعلامي هو المثل والقدوة في التوعية فلنجعل من أفعالنا داعمًا لما نقدمه من توعية لجموع الشعب المصري وستزول الجائحة

بتكاتفنا جميعًا.





واختتم هيكل كلامه قائلا: أتمنى الشفاء العاجل لكل العاملين بالوسط الصحفي والإعلامي في جميع المؤسسات العامة والخاصة ولكل المصابين من شعب مصر العظيم.



