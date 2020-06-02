نوفو: منتخب مصر يواجه صعوبات في غياب صلاح.. والجابون بها لاعبون مميزون .. فيديو

ويتواجد منتخب الجابون في مجموعة مصر بالتصفيات الإفريقية المؤهلة ل كأس العالم ، والتي تضم إلى جواريهما منتخبي ليبيا وأنجولا.





ويتوقف النشاط الرياضي في مصر منذ منتصف شهر مارس الماضي حتى الوقت الجاري، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا.





وقال باتريس نوفو خلال لقاءه عبر قناة "أون تايم سبورت": "منتخب الجابون قادر على المنافسة بتصفيات كأس العالم في المجموعة التي تضم مصر".





وتابع: "لدينا لاعبين محترفين وجيدين مثل أوباميانج، كما يمتلك المنتخب المصري لاعبين جيدين مثل محمد صلاح ، جناح منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بالتأكيد".





وواصل: "فترة تدريبي للإسماعيلي كانت جيدة جدًا، وكنا ننافس على بطولة الدوري، وبعد ذلك انتقلت إلى سموحة ورحلت في الوقت المناسب ولم أستمر كثيرًا، كنا نحاول اللعب بشكل جيد، وتحقيق نتائج جيدة لكن لم تساعدنا الظروف".



