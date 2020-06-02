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رياضة

عشرة عمري.. عبد الله جمعة يوجه رسالة لـ قفشة.. شاهد

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:15 ص
عبد الله جمعه
عبد الله جمعه
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مصطفى كرم

شارك عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك صورة قديمة له بقميص نادي إنبي مع محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي.

وعلق عبد الله جمعة على الصورة التي نشرها عبر خاصية ستوري بحسابه بإنستجرام قائلا " عشرة عمري".

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جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي  بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد  49 نقطة من 17 مباراة.

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