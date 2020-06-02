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منوعات

أعلى منحدر خطير.. فيديو تيك توك يعرض حياة فتاتين للخطر في أسكتلندا.. صور

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:55 ص
صدى البلد
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مريم صليب
صوَّرت فتاتان في أسكتلندا، فيديو تيك توك أمام أحد القلاع الأثرية القديمة، على حافة منحدر شديد الخطورة. 

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن تلك القلعة الاثرية منحدرها خطير جدا، و تعرض أكثر من شخص وقف في ذلك المكان وسقط منه، لاصابات بالغة، كانت آخرها لفتاة بالغة من العمر 17 عاما، حيث اصيبت بكسر في الحوض بعد أن صممت الصعود والتصوير في ذلك المكان . 

وقام أحد المواطنين القاطنين بالقرب من ذلك المكان، بتحذير فتاتين صمَّمتا على الصعود إلى القلعة، بالرغم من التحذيرات الأمنية، وتحذيره لهما، ولكن لم يكترثا لتلك التنبيهات. 

وظل ذلك المواطن يتابع الفتيات؛ لأنه كان متأكدا من أنهما ستصابان بمكروه عند صعودهما لأعلى، فقام بتصويرهن لتوثيق الحدث. 

وبعد دقائق من صعودهن و التقاطهن صور، قمن بتصوير فيديو تيك توك ، و كادت إحداهن تسقط من أعلى المنحدر الخطير، وهو ما توقعه ذلك الشخص الذي حذرهما.
أعلى منحدر خطير.. فيديو تيك توك يعرض حياة فتاتين للخطر في أسكتلندا.. صور
أعلى منحدر خطير.. فيديو تيك توك يعرض حياة فتاتين للخطر في أسكتلندا.. صور
أعلى منحدر خطير.. فيديو تيك توك يعرض حياة فتاتين للخطر في أسكتلندا.. صور
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