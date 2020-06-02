لأول مرة منذ شهور.. إسبانيا تستعد لفتح شواطئها وعودة السياحة





ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، قال إن الأسبوعين المقبلين سيكونان آخر أسابيع الحظرـ وسيتمكن المواطنون من الخروج وممارسة حياتهم بشكل طبيعي بعد توقف حالات الوفاة .





وتستعد إسبانيا في الأيام القادمة لاستعادة السياحة وخروج المواطنين إلى اعمالهم و ممارسة حياتهم بشكل عادي مرة أخرى بعد شهور من الانغلاق والعزلة .





كما أعلن بيدرو سانشيز، أن ذلك التمديد هو الأخير للاطمئنان على صحة المواطنين، للتأكد من سلامة القرارات التي يمكن ان تتخذها الدولة لعودة الحياة الطبيعية .





واشاد رئيس الوزراء بالتزام شعبه بقرارات الحكومة و اتباع الإجراءات الوقائية والحفاظ على المسافة الاجتماعية بين الافراد ، وأكد أن الفترة القادمة ستشهد تحسن كبير اذا استمروا في الالتزام .

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، ولأول مرة منذ مارس الماضي، تسجيل صفر حالة وفاة من فيروس كورونا، بعد معاناة كبيرة جدا مع المصابين في المستشفيات.