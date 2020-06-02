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منوعات

لأول مرة منذ شهور.. إسبانيا تستعد لفتح شواطئها وعودة السياحة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:40 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، ولأول مرة منذ مارس الماضي، تسجيل صفر حالة وفاة من فيروس كورونا، بعد معاناة كبيرة جدا مع المصابين في المستشفيات. 

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، قال إن الأسبوعين المقبلين سيكونان آخر أسابيع الحظرـ وسيتمكن المواطنون من الخروج وممارسة حياتهم بشكل طبيعي بعد توقف حالات الوفاة . 

وتستعد إسبانيا في الأيام القادمة لاستعادة السياحة وخروج المواطنين إلى اعمالهم و ممارسة حياتهم بشكل عادي مرة أخرى بعد شهور من الانغلاق والعزلة . 

كما أعلن بيدرو سانشيز، أن ذلك التمديد هو الأخير للاطمئنان على صحة المواطنين، للتأكد من سلامة القرارات التي يمكن ان تتخذها الدولة لعودة الحياة الطبيعية . 

واشاد رئيس الوزراء بالتزام شعبه بقرارات الحكومة و اتباع الإجراءات الوقائية والحفاظ على المسافة الاجتماعية بين الافراد ، وأكد أن الفترة القادمة ستشهد تحسن كبير اذا استمروا في الالتزام . 
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