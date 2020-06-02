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فن

عن احتفالهم بعيد ميلاده.. المنتج هشام جمال لأصدقائه: بستمتع باليوم ده كل سنة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:38 ص
هشام جمال
هشام جمال
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مصطفى كرم

شارك المنتج هشام جمال جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، بفيديو جديد له، من احتفاله بعيد ميلاده مع عدد من أصدقائه نجوم الفن.

وعلق هشام جمال على الفيديو قائلا "اليوم الذي استمتع فيه كل عام  كثيرا، والذي يمكنني فيه مقابلة الأشخاص الذين احبهم، شكرا كل الأصدقاء على الوقت واخذ كافة الاحتياطات للاحتفال بعيد ميلادي احبكم جميعا كثيرا". 

هشام جمال من مواليد عام 1992 ويعد أصغر منتج فنى إذ أنشأ شركته عام 2008 وعمره 17 عاما، بدأت شركته فى إنتاج أول عمل وهو فيديو كليب لأحمد مكى بأغنية "فيسبوكى" والتى حققت نجاحا كبيرا.

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أنتج هشام جمال من خلال شركته أول عمل درامى وهو مسلسل "لهفة" بطولة دنيا سمير غانم فى رمضان 2015، كما أنتج فى 2016 مسلسل "نيللى وشريهان" بطولة دنيا وشقيقتها إيمى سمير غانم، وفى 2017 أنتج مسلسل "فى اللا لا لاند".

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