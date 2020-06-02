شفاء قرابة نصف المصابين بكورونا في الكويت.. وإسبانيا بلا وفيات لأول مرة منذ تفشي الفيروس.. وموجة جديدة من إجراءات تخفيف العزل في دول العالم.. أبرز عناوين صحف الكويت اليوم

المتشافون من «كورونا» ضعف المصابين في يوم واحد

محلات الصرافة في الكويت تعاود استقبال عملائها اعتبارًا من اليوم

إقلاع طائرة تقل عالما إيرانيا كان مسجونا في الولايات المتحدة لإعادته الى بلاده

إندونيسيا تلغي الحج هذا العام

قتلى وآلاف المحتجزين باحتجاجات «لا أستطيع التنفس».. وترامب يتوعد

ترامب: سنطبق العدالة في قضية مقتل جورج فلويد









تناولت الصحف الكويتية، اليوم الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





محليا، سلطت صحيفة "القبس" الضوء على اعلان وزارة الصحة اليوم، الثلاثاء، شفاء 1382 حالة من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 14281 حالة.





وأشارت صحيفة "الجريدة" إلى إعلان وزارة الصحة أمس تسجيل 719 إصابة جديدة بمرض كوفيد - 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 27762 حالة في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 220 حالة.





كما أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن أمس شفاء 1513 حالة من المصابين ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 12899.





في سياق متصل، أبرزت صحيفة "الوطن" تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند بأن قرابة نصف المصابين بكورونا قد تماثلوا للشفاء.





وكشف السند في المؤتمر الصحفي اليومي أن نسبة المتعافين قد بلغت 46% وأن 11% من هذه النسبة قد تم تسجيلها خلال الأيام الثلاثة الأخير، وذلك في الوطن الذي طمأن فيه السند أن أعداد الإصابات آخذة في الاستقرار.





ونقلت صحيفة "الأنباء" عن مصادر مصرفية مسئولة أن شركات الصرافة المحلية ستعود لتباشر عملها اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء باستئناف الجهات العاملة للعمل في بداية الحظر الجزئي الأول.





وأضافت أن خطة العودة لشركات الصرافة تضمن طاقة تشغيلية قدرها 25% من إجمالي الموظفين العاملين في الأفرع وسيتم التناوب فيما بينهم.





عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة "الأنباء" بأن مواقع لميليشيات موالية لإيران في بادية مدينة البوكمال شرقي سورية، على الحدود مع العراق لقصف جوي. وقالت صفحة «نهر ميديا» المحلية، إن أربع غارات جوية استهدفت نقاطاعسكرية للميليشيات، موقعة إصابة بين عناصرها. ونقلوا إلى مشفى «القدس» في مدينة البوكمال.





وقالت صحيفة "القبس" إنه استمرارًا في سياسة التضييق على رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد أعلن سوق دمشق للأوراق المالية إيقاف التداول على أسهم شركة «سيرياتل»، اعتبارًا من جلسة اليوم حتى إشعار آخر، مرجعًا سبب ذلك إلى الحرص على حماية حقوق المساهمين في الشركة، وبناء على أحكام قانون إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية، التي تجيز لمجلس مفوضي الهيئة تعليق تداول أي ورقة مالية إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك.









وذكرت صحيفة "الوطن" أن مسئولين بوزارة الصحة والبيئة العراقية توقعا ارتفاع حالات الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في العراق إلى ألف حالة يوميًا، وذلك في ظل حملات المسح الميداني في المناطق الموبوءة وظهور الحالات التي لم تكن مرصودة.





وأفادت صحيفة "الراي" بإعلان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم إن طائرة تقل العالم الإيراني سيروس أصغري الذي كان مسجونا في الولايات المتحدة، أقلعت لإعادته الى البلاد.





دوليا، ركزت صحيفة "الأنباء" على احتجاجت الولايات المتحدة الأمريكية، فحت شرفة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، تحولت احتجاجات «لا أستطيع أن أتنفس» إلى صدامات امتدت إلى عدة مدن وولايات أميركية أخرى، ما دفع السلطات إلى إعلان حظر تجول ليلي في العاصمة واشنطن، ولوس أنجيليس، وهيوستون.





وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن حصيلة 6 أيام من الاحتجاجات التي عمت الولايات المتحدة أوقعت ما لا يقل عن 5 قتلى وأسفرت عن توقيف أكثر من 4400 متظاهر، خرجوا ضد العنصرية التي أودت بحياة الأميركي ذي البشرة الداكنة جورج فلويد تحت ركبة رجل شرطة ابيض. وأكدت الصحيفة أن أغلب الوفيات في مدينتي ديترويت وإنديانابوليس، لكن قوات الشرطة نفت تورط أي من أفرادها في هذه الحوادث.





كما أشارت صحيفة "الوطن" إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ليل الاثنين، أنه سيحارب من أجل إبقاء البلاد آمنة.





وقال في كلمة وجهها للشعب الأمريكي من حديقة البيت الأبيض: "إننا سنطبق العدالة في قضية جورج فلويد ولن تذهب سدى، ولكن لا يمكن القبول بالأوضاع الحالية".





ولفتت صحيفة "القبس" إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب إلى الأمة نشر آلاف الجنود المدجّجين بالأسلحة وعناصر من الشرطة والحرس الوطني في واشنطن لإنفاد القانون وفي حال رفض حاكم أي ولاية الالتزام فسينشر قوات الجيش الأميركي لفرض النظام بالقوة، واصفًا ما شهدته العاصمة الفدرالية الأحد من أعمال شغب وتخريب ونهب بأنه «وصمة عار».





وذكرت صحيفة "الجريدة" ما قاله طبيبان قاما بتشريح مستقل لجثة جورج فلويد، الأمريكي الأسود الذي تسببت وفاته خلال احتجاز شرطة منيابوليس له الأسبوع الماضي في احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، إن سبب الوفاة "اختناق ميكانيكي" وإن وفاته كانت جريمة قتل، بحسب رويترز.





وأعلن الدكتور مايكل بادن، وهو أحد طبيبين قاما بتشريح الجثة بناء على طلب عائلة فلويد، خلال مؤتمر صحفي في منيابوليس أن فلويد لم يكن يعاني من أي مشكلة طبية كامنة ساهمت في وفاته. وأكد بادن أن وفاة فلويد كانت بسبب ضغط ركبتي ضابطي شرطة على عنقه وظهره.









وأفادت صحيفة "الأنباء" بأن العديد من دول العالم دخلت أمس مرحلة جديدة على طريق العودة إلى حياتها الطبيعية بعد أسابيع من العزل فرضها فيروس كورونا المستجد، في حين تحولت الأزمة الصحية الى إضرابات سياسية في دول أخرى.





فقد عاودت بريطانيا فتح المدارس أمس لأول مرة منذ إغلاقها قبل 10 أسابيع، لكن حوالي نصف أولياء الأمور فضلوا إبقاء أولادهم في المنازل وسط مخاوف من أن الحكومة تسرعت بتخفيف الحجر.





كذلك فتحت المدارس الابتدائية والخاصة ودور الحضانة في اليونان أبوابها أمس. وذكرت وكالة الأنباء اليونانية أنه سيتم تمديد الدراسة إلى 26 يونيو التي كان مقررا أن تنتهي في 15 من الشهر نفسه تعويضا عن فترة الإغلاق.





تركيا بدورها، بدأت خطت خطوة أخرى على مسار العودة للحياة الطبيعية. وفتحت السلطات مطار اسطنبول أمام المسافرين المحليين وانطلقت أولى الرحلات الداخلية من مطار اسطنبول إلى مطار أنقرة.





وعاد ملايين الأشخاص إلى العمل في العاصمة الفلبينية مع تخفيف واحدة من أشد وأطول إجراءات العزل العام في العالم في محاولة لإنعاش اقتصاد عصف به الإغلاق.





وذكرت صحيفة "القبس" أن الناس عادوا إلى بعض الشواطئ الرملية الشهيرة في تايلاند الاثنين محافظين على مسافة آمنة بين بعضهم بعضا، بعدما خففت السلطات من تدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى المفروضة على البلاد منذ أكثر من شهرين.





وقالت صحيفة "الوطن" إن إسبانيا لم تسجل وفيات بفيروس كورونا الجديد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين لم يتجاوز عدد الإصابات الجديدة، 71 حالة، ليكون أقل من 100 لليوم الثاني على التوالي، وفق بيانات أعلنتها يوم الاثنين وزارة الصحة.





وسجّلت إسبانيا منذ ظهور الوباء فيها 27127 وفاة و239638 إصابة.





وأوضحت صحيفة "الراي" أن وزارة الشئون الدينية في إندونيسيا أعلنت أن البلاد ألغت الحج هذا العام في أكبر الدول الإسلامية سكانا بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.



