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رياضة

بعد سرقة رياض محرز.. مهاجم إيفرتون يشتري كلبين بـ 30 ألف جنيه إسترليني لحمايته

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:38 م
مويس كين
مويس كين
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محمد السعيد
قام مويس كين نجم فريق إيفرتون الإنجليزي، بشراء كلبين بـ 30 ألف جنيه إسترليني، لحمايته من عمليات السرقة والسطو المسلح، التي يتعرض لاعبو الدوري الإنجليزي لها في الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة " ذا صن"، البريطانية، أن مويس كين قام بشراء كلبين بـ 30 ألف جنيه إسترليني، لحماية منزله من عمليات السرقة التي يتعرض لها نجوم البريميرليج مؤخرا.

وكان منزل النجم الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي تعرض للسرقة مؤخرا، حيث تم سرقة 3 ساعات فاخرة تقدر قيمتها بـ 500 ألف جنيه إسترليني، بجانب بعض الأشياء الثمينة.

ومن المقرر أن تعود مسابقة الدوري الإنجليزي، بدءا من 17 يونيو  المقبل، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشارك مويس كين مع إيفرتون في 23 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي، صنع خلالهم هدفين، وسجل هدفا وحيدا.
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