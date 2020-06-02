ضابط في حالة حرجة ومقتل شخص في حادث إطلاق نار في لاس فيجاس

الشرطة الامريكية في حالة حرجة، وتوفي شخص واحد بعد حادثتين منفصلتين لإطلاق النار تورط فيه ضباط في لاس فيجاس ، وفقا لما أعلنه اليوم رئيس شرطة المدينة، جو لومباردو. أصيب ضابط منفي حالة حرجة، وتوفي شخص واحد بعد حادثتين منفصلتين لإطلاق النار تورط فيه ضباط في، وفقا لما أعلنه اليوم رئيس شرطة المدينة، جو لومباردو.





وقال لومباردو إن الحادث الأول وقع بينما كانت الشرطة تحاول تفريق حشد كبير يحتجون أمام فندق وكازينو سيرك سيرك.





اقرأ أيضا | رئيس شرطة مقاطعة بـ فلوريدا يحرض السكان على قتل مرتكبي الشغب والنهب





وأضاف إن ضابط شرطة أصيب بالرصاص وهو الآن في مركز دعم الحياة في المركز الطبي الجامعي، وتم التعرف على المشتبه به واحتجازه.





وفي حادثة أخرى، قال لومباردو إن الشرطة أطلقت النار على أحد الأشخاص بعد وصوله إلى سلاح ناري أثناء مشادة بالقرب من مبنى فيدرالي. أعلن عن وفاته في المستشفى.





وعلق قائلا: إن ما حدث غير مقبول على الإطلاق، وآمل أن يراه المجتمع بهذه الطريقة أيضًا.