رئيس شرطة مقاطعة بـ فلوريدا يحرض السكان على قتل مرتكبي الشغب والنهب

حرض رئيس شرطة مقاطعة بولك جرادي جود، سكان مجتمع فلوريدا على استخدام الأسلحة ضد مرتكبي اعمال النهب والعنف والأشخاص الذين يحاولون اقتحام منازلهم.





وخلال إيجاز صحفي، الاثنين، أوضح أن "شعب بولك كانتري لديهم بنادق، و"سوف يكونون في منازلهم الليلة حاملين اسلحتهم المليئة بالذخيرة"، وفقا لتعبيره





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وقال رئيس شرطة مقاطعة بولك جرادي جود، إذا حاولت اشخاص اقتحام منازلكم للسرقة، وإشعال الحرائق، فإنني أوصي بشدة بتفجيرهم خارج المنزل بأسلحتكم، وفقا لصحيفة نيويورك بوست، مضيفا "اتركوا الناس وشأنهم".





ووعد جود "بمطاردة وحبس" أي مثيري أعمال عنف "يشاركون في أي سلوك إجرامي" ، حيث أشارت تقارير من إحدى الشركات التابعة لتليفزيون فوكس نيوز المحلي إلى أن مثيري الشغب يمكن أن يجلبوا العنف إلى مقاطعة بولك.





وأصر جود على وجود فرق بين المتظاهر والمثير للشغب، وحذر من أن هذا الفريق الأخير سيتم التعامل معهم بقسوة.





ووسط مخاوف من قيام مثيري الشغب بنقل العنف إلى الأحياء، تم إصدار حالة الطوارئ المحلية وحظر التجول في مقاطعة بولك الأحد الماضي، وتم تمديدها حتى يوم الاثنين.





وتأتي الإجراءات بعد موجة من الاحتجاجات الجماهيرية التي اجتاحت المناطق الحضرية في الولايات المتحدة بعد مقتل جورج فلويد في مينيابوليس.





وقد تم تنظيم العديد من المظاهرات تحت شعارات من بينها "الحياة للسود" و "العدالة لجورج فلويد" ، لكن بعضها تطور إلى أعمال شغب عنيفة ، ما أدى إلى اشتعال النار في السيارات ونهب متاجر البيع بالتجزئة وغيرها من الدمار في العديد من المدن الأمريكية.





وتم القبض على ضابط الشرطة الذي قتل فلويد واتهم بقتل من الدرجة الثالثة، في حين تم طرد نظرائه الثلاثة من الخدمة.





وأكدت نتائج تشريح الجثة الرسمية يوم الاثنين أن وفاة فلويد كانت جريمة قتل بسبب الاختناق، ما دحض فحصًا أوليًا ادعى أنه لم يتم العثور على "أثار عنف جسدي" تدعم موته بسبب الخنق.