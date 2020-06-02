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رياضة

أحمد مجاهد: أرفض إقامة كأس مصر من أجل الجمعية العمومية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:21 م
أحمد مجاهد
أحمد مجاهد
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عمرو الحلوانى

أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، رفض فكرة الربط بين استئناف بطولة كأس مصر، وتقليص عدد الجمعية العمومية للجبلاية.


وكتب احمد مجاهد عبر حسابه على فيس بوك: "أختلف مع من يردد أن استكمال كأس مصر من أجل الجمعية العمومية للاتحاد، لأن اللائحة تمنح النقاط بمجرد المشاركة، وهو ما حدث بالفعل، والاتحاد حدد المشاركين في كأس مصر من الأندية التي تخطت التمهيدي وسددت باقي الاشتراك فلن يغيره استكمال الكأس من عدمه".

وكان عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، أكد في تصريحات إذاعية اليوم، أنه لا توجد مشكلة للعب مباريات كأس مصر، لأنها تسع مباريات فقط.

واشار إلى أن الخطورة ستظل موجودة في ظل استمرار وباء فيروس كورونا في كل دول العالم، وتحت أي حال من الأحوال سيجري استئناف مباريات الكأس بمجرد صدور قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على عودة المنافسات الكروية.

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