AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

نصائح للمحافظة على إسطوانة الدبرياج أطول فترة ممكنة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:01 م
أسطوانة الدبرياج
أسطوانة الدبرياج
Advertisements
اشرف عطية
الفتيس المانيوال في السيارة يعتمد علي اشياء مختلفة عن التي يعتمد عليها الفتيس الاوتوماتيك لتحريك السيارة و يعتبر اهم جزء في الفتيس المانيوال هو أسطوانة الدبرياج خصوصا أن الدبرياج هو المسؤول عن فصل الحركة أو وصلها بين المحرك و الفتيس وهناك بعض العادات الخاطئة يقع فيها السائقين تؤدي إلى تلف الدربرياج او الاسطوانة و في هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع .

أشياء تتلف الفتيس المانيوال:

1- الضغط بشكل دائم على دواسة الدبرياج حتى بعد سير السيارة يعد من الأخطاء التي تضر بأسطوانة الدبرياج، إذ أن بعض السائقين يضع طرف قدمه بصورة دائمة على دواسة الدبرياج وهو ما يؤدي مع مرور الوقت لتلف الأسطوانة و الديسك الخاصين بالفتيس .

2- الفرك او التفحيط بالسيارة يضر بشكل كبير بأسطوانة الدبرياج، كما أن بعض السائقين يعمد إلى تغيير السرعات بشكل سريع جدًا وهو ما يؤثر أيضًا بالسلب على الأسطوانة  و الديسك الخاصين بالفتيس .

3- الضغط على دواسة الدبرياج في كل مرة يريد فيها الضغط على المكابح، حيث أنه يجب عدم الضغط على دواسة الدبرياج إلا عندما تريد إيقاف السيارة بشكل نهائي و هو امر يجهلة الكثيرون .

4- الضغط المستمر على دواسة الدبرياج لفترات طويلة يلحق الضرر بأسطوانة الدبرياج للتحميل الزائد عليها، وكمثال على ذلك بعض السائقين عندما يتوقف في إشارات المرور يظل ضاغطا على دواسة الدبرياج  لفترة طويلة مما يتلف الاسطوانة و الديسك الخاصين بالفتيس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 اسباب تجعلك تفضل الفتيس المانيوال عن الأوتوماتيك

مقارنة تفصيلية بين السيارات الأوتوماتيك والمانيوال ومميزات وعيوب كل منها

أشياء محظور فعلها في السيارة الأوتوماتيك

ما هي أعراض تلف فتيس السيارة ؟

خطوات تمكنك من قيادة سيارة بفتيس مانيوال

مقارنة بين الفتيس المانيوال والفتيس الأوتوماتيك

ترشيحاتنا

السبب الحقيقي لعدم ارتداء كيت تاج حماتها ديانا في يوم زفافها.. صور

3 توصيات للدفاع عن لقب نادي القرن.. تفاصيل مذكرة الشؤون القانونية للعرض على مجلس إدارة الأهلي

محمد عبد العاطى لـ صدى البلد: الزمالك وبيراميدز فاوضانى بشكل رسمى.. الأهلي يستحق التتويج في حالة إلغاء الموسم.. وحسام غالي مثلي الأعلى

تعرف على سر لجوء الأهلي لوزير الرياضة في لافتات نادي القرن الحقيقي

وزير التعليم يرد على المطالبين بإلغاء الدين والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء من جدول امتحانات الثانوية العامة

البنك التجاري الدولي يعلن وفاة اثنين بسبب كورونا.. وغلق 4 فروع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل أزمة كورونا.. ابتكار أحذية فريدة من نوعها للحفاظ على التباعد الاجتماعي

لهدف إنساني.. سيدة صماء تصمم كمامات شفافة وتتلقى مئات الطلبات

بالأسود الأنيق .. نوال الزغبي تتألق بإطلالة جديدة