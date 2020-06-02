نصائح للمحافظة على إسطوانة الدبرياج أطول فترة ممكنة

الفتيس المانيوال في السيارة يعتمد علي اشياء مختلفة عن التي يعتمد عليها الفتيس الاوتوماتيك لتحريك السيارة و يعتبر اهم جزء في الفتيس المانيوال هو أسطوانة الدبرياج خصوصا أن الدبرياج هو المسؤول عن فصل الحركة أو وصلها بين المحرك و الفتيس وهناك بعض العادات الخاطئة يقع فيها السائقين تؤدي إلى تلف الدربرياج او الاسطوانة و في هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع .





أشياء تتلف الفتيس المانيوال:



1- الضغط بشكل دائم على دواسة الدبرياج حتى بعد سير السيارة يعد من الأخطاء التي تضر بأسطوانة الدبرياج، إذ أن بعض السائقين يضع طرف قدمه بصورة دائمة على دواسة الدبرياج وهو ما يؤدي مع مرور الوقت لتلف الأسطوانة و الديسك الخاصين بالفتيس .2- الفرك او التفحيط بالسيارة يضر بشكل كبير بأسطوانة الدبرياج، كما أن بعض السائقين يعمد إلى تغيير السرعات بشكل سريع جدًا وهو ما يؤثر أيضًا بالسلب على الأسطوانة و الديسك الخاصين بالفتيس .3- الضغط على دواسة الدبرياج في كل مرة يريد فيها الضغط على المكابح، حيث أنه يجب عدم الضغط على دواسة الدبرياج إلا عندما تريد إيقاف السيارة بشكل نهائي و هو امر يجهلة الكثيرون .4- الضغط المستمر على دواسة الدبرياج لفترات طويلة يلحق الضرر بأسطوانة الدبرياج للتحميل الزائد عليها، وكمثال على ذلك بعض السائقين عندما يتوقف في إشارات المرور يظل ضاغطا على دواسة الدبرياج لفترة طويلة مما يتلف الاسطوانة و الديسك الخاصين بالفتيس.