مقارنة بين الفتيس المانيوال والفتيس الأوتوماتيك:



1- الفتيس المانيوال يساعدك على توفير البنزين، لأنه يمكنك من التحكم في عزم الدوران الخاص بالسيارة لكل نقلة على حدة بعكس الفتيس الأوتوماتيك الذي يجعل المحرك دائما في حالة تأهب.



2- صيانة الفتيس الأوتوماتيك أغلى من صيانة الفتيس المانيوال، فضلا عن أنه يحتاج إلى معاملة خاصة كي لا يتلف.



3- يفضله الشباب محبي متعة القيادة لأنه يمكنهم من ممارسة رياضتهم المفضلة وهي قيادة السيارات والتحكم بسرعتها علي عكس الفتيس الاوتوماتيك.







4- عند تعطل بطارية سيارتك ستحتاج فقط إلى قوة الدفع لإعادة تدويرها على عكس الفتيس الأوتوماتيك الذي يفتقد هذه الخاصية.







5- الفتيس الأوتوماتيك يزيد من استهلاك تيل الفرامل والطنابير، لأنه يجعل المحرك دائما في حالة تأهب كما ذكرنا من قبل فيجبرك على استخدام الفرامل بشكل أكبر بنسبة 60 % من القيادة بفتيس مانيوال.

