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سيارات

مقارنة بين الفتيس المانيوال والفتيس الأوتوماتيك

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:30 م
الفتيس المانيوال
الفتيس المانيوال و الفتيس الاوتوماتيك
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اشرف عطية
لا شك أن الفتيس الأوتوماتيك أكثر راحة أثناء القيادة ويفضله الكثيرون من قائدي السيارات لسهولة التعامل معه والراحة التي يتمتع بها قائد السيارة أثناء السير، ولكن بعض الأشخاص لهم وجهة نظر أخرى ويفضلون الفتيس المانيوال عن الفتيس الاوتوماتيك ، وهنا سنُجري مقارنة بين الفتيس المانيوال والفتيس الأوتوماتيك:

مقارنة بين الفتيس المانيوال والفتيس الأوتوماتيك:

1- الفتيس المانيوال يساعدك على توفير البنزين، لأنه يمكنك من التحكم في عزم الدوران الخاص بالسيارة لكل نقلة على حدة بعكس الفتيس الأوتوماتيك الذي يجعل المحرك دائما في حالة تأهب.
 
2- صيانة الفتيس الأوتوماتيك أغلى من صيانة الفتيس المانيوال، فضلا عن أنه يحتاج إلى معاملة خاصة كي لا يتلف.
 
3- يفضله الشباب محبي متعة القيادة لأنه يمكنهم من ممارسة رياضتهم المفضلة وهي قيادة السيارات والتحكم بسرعتها علي عكس الفتيس الاوتوماتيك.

4- عند تعطل بطارية سيارتك ستحتاج فقط إلى قوة الدفع لإعادة تدويرها على عكس الفتيس الأوتوماتيك الذي يفتقد هذه الخاصية.

5- الفتيس الأوتوماتيك يزيد من استهلاك تيل الفرامل والطنابير، لأنه يجعل المحرك دائما في حالة تأهب كما ذكرنا من قبل فيجبرك على استخدام الفرامل بشكل أكبر بنسبة 60 % من القيادة بفتيس مانيوال.
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