ريم مصطفى تنشر رسالة مؤثرة لصديقتها عبر إنستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة ريم مصطفى ، صورة جديدة لها مع صديقتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





"لا يمكنك تكوين صداقات قديمة إما أن تكون لديك أو لا تملكها" وكتبت ريم مصطفى معلقة على الصورة قائلة :





فيما جائت تعليقات متابعيها كالتالى : ربنا يخليكوا لبعض، واضافت اخرى "هما دول الصحاب".





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وتشارك ريم مصطفى في فيلم العنكبوت مع الفنان أحمد السقا، ويعد فيلم العنكبوت من الأدوار المختلفة التي تقوم بها ريم مصطفى، إذ أنها تجسد شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث.





وتقابل أحمد السقا وتحدث العديد من المواقف فى إطار تشويقى أكشن ولم يتم تحديد موعد طرح الفيلم بدور العرض حتى الآن.



