الإفتاء توضح مدى جواز تغسيل الرجل زوجته والعكس .. فيديو

والمرأة زوجها بعد الوفاة؟ ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم تغسيل الرجل زوجته





أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل أن يغسل الرجل الرجل، وأن تغسل المرأة المرأة، وبالنسبة للزوج والزوجة، ولا يجوز أن يغسل الرجل زوجته إلا عند فقد النساء، كذلك لا يجوز أن تغسل المرأةزوجها إلا عند فقد الرجال.









وتابع: في حال فقد الرجال أو النساء فيجوز للزوج والزوجة أن يغسل كلا منهما الآخر، وورد عن سيدنا علي بن أبي طالب أنه غسل السيدة فاطمة.





كيفية تغسيل الميت الغريق

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجب تغسيل الميت الغريق، إذا أمكن ذلك، فإن كان جسده يتهرى، فإنه ييمم، لأن التيمم يقوم مقام التغسيل بالماء عند العجز عن ذلك.

واستدل «عويضة» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، برأي ابن قدامة في كتابه «المغني» 2/209 : «والمجدور، والمحترق، والغريق، إذا أمكن غسله غسل، وإن خيف تقطعه بالغسل صب عليه الماء صبا، ولم يمس، فإن خيف تقطعه بالماء لم يغسل، وييمم إن أمكن، كالحي الذي يؤذيه الماء، وإن تعذر غسل الميت لعدم الماء ييمم، وإن تعذر غسل بعضه دون بعض، غسل ما أمكن غسله، وييمم الباقي، كالحي سواء».



