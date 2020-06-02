خبير مالي: المؤشرات الاقتصادية جيدة في مصر رغم أزمة كورونا.. فيديو

قال إبراهيم مصطفى خبير الاقتصاد والاستثمار إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استلم البلاد في ظروف اقتصادية صعبة وعند النظر للمؤشرات الاقتصادية نجد تحسنا ملحوظا في المؤشرات منذ توليه المسئولية منها مؤشرات البطالة والنمو والعجز.

















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وتابع أن الاهتمام بالوضع الصحي في مصر جيد وتم الانفاق منذ 2019 على الجانب الصحي مبالغ كبيرة ساعدت في هذا التوقيت لتخفيف الآثار السلبية.









وأشار إلى أن المشروعات التي تتم كبيرة وكثيرة في مرحلة بناء الدولة ولو أن دولا أخرى تسير في نفس الطريق فلن تستطيع تحقيق هذا التوازن وهناك دول معدل الدين بها كبير جدا وأكبر من 100% مثل أمريكا ولكنها لا تقوم بمشروعات ضخمة.