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اقتصاد

خبير مالي: المؤشرات الاقتصادية جيدة في مصر رغم أزمة كورونا.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:00 م
الاقتصادالمصري
الاقتصادالمصري
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مايكل عياد
قال إبراهيم مصطفى خبير الاقتصاد والاستثمار إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استلم البلاد في ظروف اقتصادية صعبة وعند النظر للمؤشرات الاقتصادية نجد تحسنا ملحوظا في المؤشرات منذ توليه المسئولية منها مؤشرات البطالة والنمو والعجز.


وأضاف مصطفى في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد» ، أن الاستقرار السياسي والامني والمؤشرات الكلية والناتج المحلي تتطور بشكل ملحوظ ورغم كورونا فإن المعدلات ما زالت إيجابية ومعدلات التضخم أقل من 9 % بعد أن كانت 13% مشيدا بالتناغم المالي والاقتصادي وعلى مستوى السياسة النقدية كان التعامل جيدا.


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وتابع أن الاهتمام بالوضع الصحي في مصر جيد وتم الانفاق منذ 2019 على الجانب الصحي مبالغ كبيرة ساعدت في هذا التوقيت لتخفيف الآثار السلبية.


وأشار إلى أن المشروعات التي تتم كبيرة وكثيرة في مرحلة بناء الدولة ولو أن دولا أخرى تسير في نفس الطريق فلن تستطيع تحقيق هذا التوازن وهناك دول معدل الدين بها كبير جدا وأكبر من 100% مثل أمريكا ولكنها لا تقوم بمشروعات ضخمة.
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