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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع 8 أشخاص في تحطم منطاد هواء ساخن بالبرازيل

منطاد هواء ساخن - أرشيفية
منطاد هواء ساخن - أرشيفية
مريم هاني

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، في حادث تحطم منطاد هواء ساخن في ولاية سانتا كاتارينا بجنوب البرازيل، بينما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين.

وأفاد حاكم الولاية، جورجينهو ميلو، عبر منصة التواصل الاجتماعي "X" (تويتر سابقًا)، بأن الحادث أسفر عن سقوط عدد من القتلى، مشيراً إلى أن السلطات تعمل على تحديد هويات الضحايا وتقديم الدعم اللازم لأسرهم.

المنطاد، الذي كان يقل نحو 22 شخصًا في رحلة يُعتقد أنها سياحية أو تدريبية، سقط صباح اليوم في منطقة مفتوحة على أطراف بلدية بومبينهاوس، وهي إحدى الوجهات المعروفة برحلات المناطيد في المنطقة.

وهرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث عُثر على جثامين عدد من الركاب، في حين نُقل آخرون مصابين إلى المستشفيات القريبة، دون الكشف حتى الآن عن حالتهم الصحية أو عددهم الدقيق.

ولم تصدر السلطات بعد بيانًا رسميًا بشأن الأسباب المحتملة للحادث، لكن التحقيقات الأولية بدأت لتحديد ما إذا كان الخلل ناجماً عن عوامل فنية أو تغيّرات في الأحوال الجوية، خاصة أن المنطقة معروفة برياحها المتقلبة خلال هذا الوقت من العام.

البرازيل حادث منطاد هواء ساخن فرق الإنقاذ السلطات

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