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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قطر تُدين حادث مدرسة النمسا

وزارة الخارجية القطرية
وزارة الخارجية القطرية
محمد عبد المعز

أصدرت وزارة الخارجية القطرية اليوم الثلاثاء بيانا حول حادث إطلاق النار بمدرسة جراتس في مدينة النمسا،وأدانت الحادث العنيف رافضة كل أشكال العنف والإرهاب،والأعمال الإجرامية.

طالب يقتل زملائه بمدرسة نمساوية وينتحر

وكان قد أقدم طالب بمدرسة غراتس على إطلاق النار صوب زملائه متسببا في قتل 11 ضحية بينهم أطفال،وإصابة العشرات الآخرين.

وقام الطالب بالإنتحار في مسرح الجريمة عقب الجريمة البشعة التي ارتكبها حسب وسائل إعلام نمساوية.

ولا تزال تقوم السُلطات النمساوية بإجراء التحقيقات حول الحادث المروع للوقوف على أسبابه،ودوافعه.

العنف المدرسي ينتشر حول العالم

وتُعيد للأذهان واقعة حادثة مدرسة جراتس النمساوية ما يُشبه حادث مدرسة تكساس الأمريكية عام 2022 عندما أقدم مراهق أمريكي بشراء مدفع رشاش وأطلق النار على طلاب مدرسة إبتدائية بالولاية مخلفا ورائه 19 قتيلا  من التلاميذ الضحايا لمروره بضائقة نفسيه عندما قطعت جدته الإنترنت عنه،وقتلت الشرطة الأمريكية المراهق بمسرح الجريمة.

وفتحت جرائم العنف بالمدارس في الولايات المتحدة النقاش حول حرية بيع السلاح بين الأمريكيين دون قيود وشروط مما أدى لوقوع جرائم مروعة.

الخارجية القطرية أدانت الحادث رافضة العنف والإرهاب الطالب بالإنتحار

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