حادث حافلة في ماليزيا يسفر عن مقتل 15 شخصا

لقي 13 شخصًا حتفهم في حادث قرب بلدة جيريك بماليزيا، على الطريق السريع المزدحم قرب الحدود التايلاندية، بينما توفي اثنان في المستشفى.

حادث في ماليزيا

يُعد هذا الحادث الأكثر دموية منذ أكثر من عقد على طرق ماليزيا الخطرة، وقد وقع أثناء عودة الطلاب إلى مدارسهم بعد عطلة رسمية في نهاية الأسبوع، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

صرح رئيس شرطة ولاية بيراك الماليزية حسام نور الدين، بناءً على التحقيقات الأولية: "يبدو أن الحافلة فقدت السيطرة واصطدمت بالشاحنة الصغيرة من الخلف".

وأظهرت صور من موقع الحادث التقطتها إدارة الإطفاء والإنقاذ حافلة خضراء منقلبة على جانبها الأيمن مع تحطم غطاء خلفي، بينما انزلقت الشاحنة الصغيرة الحمراء في حفرة ونوافذها محطمة.

وقالت هيئة إدارة الكوارث في ولاية بيراك في بيان: "تمكن بعض الضحايا من الخروج بأنفسهم، بينما طُرد بعضهم، بينما ظل آخرون (محاصرين) داخل الحافلة".

اضطر رجال الإنقاذ إلى استخدام قاطع هيدروليكي لإخراج الركاب من الحافلة.

وأفادت خدمات الطوارئ أن عدد القتلى بلغ 14 طالبًا من جامعة السلطان إدريس التعليمية، بينما كان آخر ضحية عاملًا في الحافلة.

وأضافت أن 33 آخرين أصيبوا، منهم سبعة في حالة حرجة نُقلوا إلى المستشفى.

وصرح قائد الشرطة حسام لاحقًا بأن بعض المصابين غادروا المستشفى ولم يُعرف عدد المصابين الذين ما زالوا في المستشفى.

تراوحت أعمار معظم الضحايا بين 21 و23 عامًا وكانوا قادمين من بلدة جيرتيه في شمال شرق ماليزيا عندما وقع الحادث بعد الساعة الواحدة صباحًا بقليل (17:00 بتوقيت جرينتش يوم الأحد).