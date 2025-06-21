الرئيس البيلاروسي يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا في مينسك

أفاد حساب "بول بيرفوجو" المقرب من الدائرة الإعلامية للرئاسة البيلاروسية على تطبيق تليغرام، بأن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو استقبل، اليوم السبت، المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا، كيث كيلوغ، في قصر الاستقلال بالعاصمة مينسك، بحضور وفدين من بيلاروس والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "بيلتا" الرسمية أن جدول المحادثات تضمن قضايا دولية، والأوضاع الإقليمية والعالمية بشكل عام، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين بيلاروس والولايات المتحدة.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت في وقت سابق هذا الأسبوع، نقلاً عن مصادر، بأن كيلوغ يعتزم زيارة مينسك للقاء لوكاشينكو خلال الأيام المقبلة، دون توضيح دقيق لموضوعات النقاش المتوقعة.

وذكرت الوكالة أن كيلوغ عرض هذه الزيارة في محادثات غير رسمية باعتبارها خطوة محتملة نحو إطلاق مفاوضات سلام تهدف إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا.

صفقة تبادل الأسرى بي روسيا وأوكرانيا

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، يوم الخميس، عن إعادة دفعة جديدة من الجنود الروس من الأسر الأوكراني، في إطار صفقة تبادل أسرى تم التوصل إليها في إسطنبول في الثاني من يونيو الجاري.

ووفقًا لوكالة "تاس"، نُقل الجنود الروس المحررون إلى الأراضي البيلاروسية لتلقي الرعاية الطبية والدعم النفسي، على أن يُستكمل نقلهم لاحقًا إلى روسيا. وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن عملية تبادل الأسرى لا تزال جارية، وتشمل أيضًا جثامين الجنود والجنود المرضى وصغار السن، في إطار "حزمة إنسانية" تم الاتفاق عليها مؤخرًا.

وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو أعادت حتى الآن رفات أكثر من 6000 جندي أوكراني، كما سلمت 78 جثة لمقاتلين روس، مع استعدادها لتسليم أكثر من ألفي جثة إضافية للجانب الأوكراني، مؤكدة أن العملية تجري على مراحل ويُتوقع أن تسفر عن عودة نحو ألف شخص من كل طرف إلى ديارهم.