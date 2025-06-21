انتشال جثمان طليق يوتيوبر شهيرة من تحت أنقاض عقاري حدائق القبة المنهارين.. صور

تمكنت الحماية المدنية من انتشال جثمان الشاب ضياء غالي، طليق يوتيوبر شهيرة، من تحت أنقاض العقارين المنهارين بمنطقة حدائق القبة.

كان ضياء، البالغ من العمر 35 عامًا، يقيم في الطابق الثاني بأحد العقارين المنهارين بشارع الخليج المصري، حين حدث الانهيار صباح الجمعة، ليفقد حياته أسفل الركام في مشهد مأساوي أحزن سكان المنطقة ومتابعي زوجته السابقة.

ورغم مرور فترة على انفصالهما، حرصت اليوتيوبر الشهيرة على التواجد في موقع الحادث منذ اللحظات الأولى، وظهرت في حالة من الانهيار والبكاء، مطالبة الجميع بالدعاء له.

وكتبت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: ادعوا لضياء أبو أولادي تحت الأنقاض.. ادعوله يطلع عايش ويخرج بالسلامة والنبي.

وجه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ببدء تسكين الأسر المضارة في حادث انهيار العقارين ٢٠ ، و٢٢ أبو سيف من الخليج المصرى بحى حدائق القبة، بعد إجراء عمليات الحصر اللازمة، وجاري العمل على تسليم أول ٤ أسر وحدات بديلة في مدينة ١٥ مايو .

كما وجه محافظ القاهرة، بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم ، واتخاذ اللازم نحو مساعدة الأسر المضارة .