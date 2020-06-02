دعم الإنسانية .. راندا البحيري تدعم احتجاجات جورج فلويد

أعلنت النجمة راندا البحيرى تضامنها مع المواطن الأمريكي جورج فلويد الذي راح ضحية العنف على يد شرطي أبيض في مدينة مينابولس بولاية مينيسوتا.









وعلقت راندا البحيرى قائلة :"جميعنا ننزف من نفس اللون # راندا_البحيري # دعم # الإنسانية".









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يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى الفنية مسلسل "الأخ الكبير"، وينتمي العمل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.









كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طالب الاتحادات الوطنية، بعدم معاقبة اللاعبين المتضامين مع قضية جورج فلويد، ومعاملتهم بروح القانون.









وشهدت الأيام الماضية، تضامن العديد من اللاعبين في الدوري الألماني، بجانب فريق ليفربول الإنجليزي، مع قضية جورج فلويد صاحب البشرة السمراء الذي قتل على يد الشرطة الأمريكية، واندلعت بسببه مظاهرات عارمة في الولايات المتحدة الأمريكية.







