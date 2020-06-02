AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

دعم الإنسانية .. راندا البحيري تدعم احتجاجات جورج فلويد

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:28 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
أعلنت النجمة راندا البحيرى تضامنها مع المواطن الأمريكي جورج فلويد الذي راح ضحية العنف على يد شرطي أبيض في مدينة مينابولس بولاية مينيسوتا.


وعلقت راندا البحيرى قائلة :"جميعنا ننزف من نفس اللون # راندا_البحيري # دعم # الإنسانية".


اقرأ أيضًا :


يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى الفنية مسلسل "الأخ الكبير"، وينتمي العمل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.


كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طالب الاتحادات الوطنية، بعدم معاقبة اللاعبين المتضامين مع قضية جورج فلويد، ومعاملتهم بروح القانون.


وشهدت الأيام الماضية، تضامن العديد من اللاعبين في الدوري الألماني، بجانب فريق ليفربول الإنجليزي، مع قضية جورج فلويد صاحب البشرة السمراء الذي قتل على يد الشرطة الأمريكية، واندلعت بسببه مظاهرات عارمة في الولايات المتحدة الأمريكية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرض حظر تجول في منيابوليس بعد احتجاجات عنيفة على مقتل جورج فلويد

لأول مرة منذ 164 عاما.. حاكم مينيسوتا يعلن التعبئة الشاملة للحرس الوطني لمواجهة الاحتجاجات

استطلاع رأي.. راندا البحيرى لجمهورها: إيه أكتر إفيه بتحبه لـ محمد سعد

انحنوا على ركبهم.. الشرطة الأمريكية تتضامن مع المحتجين على مقتل فلويد.. صور

خُنق حتى الموت .. أطباء أمريكيون مستقلون يكشفون سبب وفاة جورج فلويد

حادث عنصري.. فيفا يطالب بعدم معاقبة اللاعبين المتضامنين مع قضية جورج فلويد

ترشيحاتنا

بعد تراجع إصابات كورونا في أوروبا .. طبيب ألماني يزف بشرى للمصريين حول الفيروس القاتل

نشأت الديهي: تهيئة الرأي العام الإثيوبي لقبول التوقيع على اتفاق بشأن سد النهضة

من داخل مستشفى العزل .. تعرف على حالة رجاء الجداوي الصحية

الصحة توجه مناشدة إلى سكان محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية

فى عيد ميلاده.. تفاصيل مرض محمود ياسين

بملابس الوقاية من كورونا .. كارمن سليمان مع شقيقتها بإطلالة مثيرة للجدل .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس الوقاية من كورونا .. كارمن سليمان مع شقيقتها بإطلالة مثيرة للجدل .. شاهد

بفستان أنيق وحذاء رياضي .. رابعة الزيات تبهر متابعيها بإطلالة غريبة.. شاهد

بقصة شعر جديدة .. رنا سماحة تفاجئ متابعيها بإطلالة كاجوال جذابة