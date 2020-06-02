AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

الصحة: تسجيل 1152 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ووفاة 47.. ارتفاع إجمالي المتعافين إلى 6827.. وخروج 380 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:30 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
Advertisements
محمد غالي
الصحة: 
= إجمالي مصابي فيروس كورونا لـ 27536 حالة و 1052 حالة وفاة
= خروج 380 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
= ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في مصر إلى 6827 حالة حتى اليوم
= ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا لـ 7642 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، خروج 380 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا كوفيد-19 ارتفع ليصبح 7642 حالة ، من ضمنهم الـ 6827 متعافىً.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 226 حالة جديدة ووفاة 21 حالة بفيروس كورونا .. ارتفاع إجمالي المتعافين لـ 1335 حالة .. و 5268 مصابا و380 حالة وفاة في مصر

الصحة: 347 حالة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 11.. ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس لـ 2326.. وإجمالي المصابين 10093 حالة و544 حالة وفاة

الصحة: اليوم أعلى عدد شفاء وإصابات بفيروس كورونا

5693 حالة شفاء.. الصحة: ارتفاع جديد فى عدد المتعافين من فيروس كورونا

قفزة بـ الوفيات.. الصحة: تسجيل 1536 إصابة جديدة بـ كورونا.. و46 وفاة

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 6037

ترشيحاتنا

نشأت الديهي: تهيئة الرأي العام الإثيوبي لقبول التوقيع على اتفاق بشأن سد النهضة

عضو الكاف السابق: لم يتم إخطار الأندية بمعايير اختيار نادي القرن.. والزمالك لم يهتم.. فيديو

أخبار التوك شو| إشادات بمقال محمد أبوالعينين.. فتح البلد بعد الإغلاق.. طبيب ألماني يزف بشرى للمصريين حول الفيروس القاتل.. أحمد موسى يقدم التحية لـ تركي آل الشيخ على الهواء

وفاة علي عبد الرحيم .. أصيب بجلطة في المخ وتعرض للسرقة بالإكراه

شاهد.. أحمد موسى يقدم التحية لـ تركي آل الشيخ على الهواء

وفاة والد الفنان خالد منصور.. والجنازة غدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أبيض قصير.. دينا الشربيني تتألق بصورة جديدة على إنستجرام

فلويد آخر.. الشرطة الأمريكية تقتل رجلًا أسود يوزَّع عليهم وجبات مجانية.. فيديو

مزايا مذهلة .. فوائد شرب كوب حليب قبل النوم