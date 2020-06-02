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الصحة: أعداد الإصابات اليومية تشمل المصابين الخاضعين للعزل المنزلي.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:48 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن أعداد الإصابات اليومية التي يتم الإعلان عنها تشمل الحالات التي تتلقى العلاج في مستشفيات العزل والمنازل ايضا.

وأضاف خالد مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"  اي حالة يتم تشخيصها مصابة بفيروس كورونا يتم تسجيلها ودخولها في التعداد اليومي  لمصابي فيروس كورونا".

وتابع خالد مجاهد:"   هناك عدد من الفحوصات التي  يخضع لها المشتبه في اصابته بفيروس كورونا قبل غجراء المسحة وهي الفحض الإكلينيكي واشعة الصدر".

وأكمل خالد مجاهد:"  أي مشتبه فيه يبدأ في بروتوكول العلاج على الفور إذا رأي الطبيب ذلك بعد إجراء التحاليل وأشعة الصدر دون انتظار ظهور نتيجة مسحة PCR".

ولفت خالد مجاهد:"  لا يتم إدراج المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا والذين يحصلون على البروتوكول في التعداد اليومي لحين ظهور نتيجة المسحة".

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