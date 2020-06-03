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حوادث

غرق تلميذين في ترعة بكفر الشيخ

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:09 ص
الدكتورة بثينة كشك
الدكتورة بثينة كشك وكيل تعليم كفر الشيخ
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محمود زيدان
نعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بخالص العزاء لأسرة التلميذين أحمد حمادة، وفارس محمد، بالصف الثانى والثالث الابتدائي بمدرسة الشهيد بسيوني الابتدائية التابعة لإدارة مطوبس التعليمية.

وقالت كشك، خلال بيان، ندعو الله أن يرحمها ويغفر لهما ويسكنهما فسيح جناته، وأن يجعل قبرهما روضة من رياض الجنة وأن يكتبهما مع النبيين والصديقين والشهداء وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

وقال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الطفلين تعرضا للغرق داخل إحدى المجاري المائية "ترعة" في القرية.

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