AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان شارع بنك التعمير والإسكان بالغردقة يشكون من سوء الصرف الصحى

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:00 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
استغاث المواطن مايكل منير جورجي، من أهالى شارع بنك التعمير والإسكان - عمارة رقم 250 الغردقة - البحر الأحمر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود طفح للصرف الصحي بالمنطقة.


ويقول فى رسالته: "أمام العمارة قطعة أرض فضاء كبيرة محفورة ولكن لم يتم البناء، وبسبب البيارات وانخفاض منسوبها، ظهرت بها مياه الصرف الصحي وتسببت في ظهور رائحة لا تطاق، ذلك بخلاف الحشرات والناموس والحيوانات الضالة".

 
للتواصل مع القارئ: 01098827307


اقرأ أيضا:


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكان البنفسج بالتجمع الأول يشكون من انتشار مياه الصرف الصحي

مش عارفين نمشي.. سكان منطقة الغيط بالشرابية يشكون من انتشار مياه الصرف

أهالى بشتيل يستغيثون من طفح مياه الصرف الصحي

شارع خالد بن الوليد بمدينة السادات غارق فى مياه الصرف الصحى

أهالي خالد بن الوليد بمدينة السادات يعانون من انتشار الروائح الكريهة بسبب الصرف

بنشرب مياه ملوثة.. سكان حي السلام ثان بالقاهرة يشكون من تغير خواص مياه الشرب

ترشيحاتنا

تعليق غير متوقع من شقيق ياسمين عبد العزيز على زواجها

بأسهل وصفة.. شاهد طريقة عمل بسبوسة الحلوانى مع الشيف توتا مراد

بفائدة 12.7%.. مجموعة طلعت مصطفى تكشف تفاصيل كوبون سندات الرحاب للتوريق

كيفية صلاة الضحى بالتفصيل كما صلاها رسول الله

لاعب الأهلي يوضح سبب رفضه العمل بقناة نادي بيراميدز

بعد مكالمة أشرف زكي.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يقرر رفع دعوى قضائية على ريم البارودي وريهام سعيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ النجوم والشراشيب على الجينز.. درة تفاجئ متابعيها بإطلالة غريبة

«صحة كفر الشيخ» توزع أدوية كورونا لحالات العزل المنزلي .. صور

بدون كيماويات.. علاج منزلي للزكام الحاد