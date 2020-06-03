سكان شارع بنك التعمير والإسكان بالغردقة يشكون من سوء الصرف الصحى

استغاث المواطن مايكل منير جورجي، من أهالى شارع بنك التعمير والإسكان - عمارة رقم 250 الغردقة - البحر الأحمر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود طفح للصرف الصحي بالمنطقة.









ويقول فى رسالته: "أمام العمارة قطعة أرض فضاء كبيرة محفورة ولكن لم يتم البناء، وبسبب البيارات وانخفاض منسوبها، ظهرت بها مياه الصرف الصحي وتسببت في ظهور رائحة لا تطاق، ذلك بخلاف الحشرات والناموس والحيوانات الضالة".





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