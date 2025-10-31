قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إدارة ترامب تمدد مهمة الحرس الوطني في العاصمة واشنطن حتى نهاية فبراير

الحرس الوطني الأمريكي
الحرس الوطني الأمريكي
محمود نوفل

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين القول بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدرت قرارا بتمديد  مهمة الحرس الوطني في العاصمة واشنطن حتى نهاية فبراير.

وذكرت تقارير صحفية سابقة أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تسعى لتوسيع سيطرتها على العاصمة واشنطن، من خلال نشر مزيد من قوات "الحرس الوطني"، في أرجاء العاصمة. 

ويشير التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية فتحت الباب من أجل تجنيد مزيد من العناصر في قوات "الحرس الوطني"، لتحقيق تلك الغاية، من خلال الإعلان عن إنشاء موقع إلكتروني، لضم ضباط جدد إلى شرطة واشنطن.

ومن المقرر أن يعمل الموظفون الجدد الذين سيتم تعيينهم في الوظائف التي يعلن عنها الموقع في  إدارة الهجرة والجمارك، وإدارة مكافحة المخدرات، وشرطة الحدائق الأمريكية، لمدة عام واحد.

وترغب إدارة ترامب في "تعيين أفراد مؤهلين تأهيلاً عالياً ومدربين بشكل خاص"، وفقاً لما أفاد به المتحدث باسم البيت الأبيض تايلور روجرز.

وجدير بالذكر؛ ومنذ يونيو، نشرت الإدارة قوات من "الحرس الوطني" في ولايات مختلفة يقودها الديمقراطيون، مثل لوس أنجلوس وممفيس، بالإضافة إلى واشنطن، في توسع استثنائي لاستخدام الجيش للأغراض المحلية.

وتهدف عمليات النشر الواسعة لعناصر "الحرس الوطني" الأمريكي إلى الحد مما يعتبره الرئيس ترامب ارتفاعاً في معدلات الجريمة.
 

الحرس الوطني الأمريكي إدارة ترامب واشنطن شرطة واشنطن المتحدث باسم البيت الأبيض تايلور روجرز

