بأمر من ترامب.. وصول الحرس الوطني في تكساس إلى إنديانا تمهيدًا لعمليات بإلينوي

وصل أفراد الحرس الوطني في ولاية تكساس إلى ولاية إنديانا بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشرهم؛ لتنفيذ عمليات في الولاية المجاورة، إلينوي، وذلك وفقًا لسجلات تتبع الرحلات الجوية العامة.

وفي وقت سابق من مساء أمس، الاثنين، قال مصدر في أجهزة إنفاذ القانون إن أفراد الحرس بولاية تكساس الذين فعّلهم ترامب لتنفيذ عمليات أمن عام في مدينة شيكاغو، قد غادروا قاعدة فورت بليس العسكرية في مدينة إل باسو، تكساس، على متن طائرة نقل عسكرية أمريكية من طراز "غلوبماستر C-17".

ولم يتضح بعد ما هو الدور المحدد الذي قد يقوم به الحرس التكساسي في شيكاغو.

وفي يوم الاثنين نفسه، رفعت سلطات ولاية إلينوي دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية لوقف نشر القوات.

وقد منح القاضي وزارة العدل مهلة حتى منتصف ليلة الأربعاء للرد على الدعوى.

وقال مصدر في أجهزة إنفاذ القانون مطّلع على العمليات لشبكة CNN إن أفراد الحرس الوطني في ولاية تكساس يتجهون الآن إلى ولاية إلينوي، وذلك بعد أن أمرت إدارة الرئيس دونالد ترامب بنشر قوات من الولاية لتنفيذ عمليات في منطقة شيكاغو.

وكجزء من عملية النشر هذه، أقلعت طائرة نقل عسكرية أمريكية من طراز “جلوبماستر C-17” من قاعدة فورت بليس العسكرية في مدينة إل باسو بولاية تكساس مساء الاثنين، وهي تتجه حاليًا إلى ولاية إلينوي، بحسب المصدر.

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، نشر حاكم تكساس غريغ أبوت تغريدة مرفقة بصورة تظهر أفراد الحرس من الولاية وهم يحملون معدات مكافحة الشغب أثناء صعودهم إلى طائرة النقل العسكرية.