وزير الصحة والسكان يزور مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بالقاهرة
من جديد ..صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة
الجيش السوري وقسد يتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حلب
مصرع شخص وإصابة أخرى في اصطدام سيارة بالرصيف بالطريق الدائري في قليوب
جوتيريش: ندعو لاغتنام فرصة «اقتراح ترامب» لإنهاء حرب غزة
تعرف على أماكن الكشف الطبي وإجراء التحاليل لمرشحي مجلس النواب بالقليوبية
سقوط 7 مصابين بنيران قوات الاحتلال قرب مراكز توزيع المساعدات
إعلام عبري: إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف
7 أكتوبر.. حرب مستمرة وضحايا مفقودون وجهود دولية لوقف الإبادة والمجاعة
الخارجية: نحرز تقدما كبيرا لإنهاء الحرب على قطاع غزة
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية
التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حلب بسوريا بعد تصاعد كبير للعنف
أخبار العالم

بأمر من ترامب.. وصول الحرس الوطني في تكساس إلى إنديانا تمهيدًا لعمليات بإلينوي

أفراد الحرس الوطني في ولاية تكساس
القسم الخارجي

وصل أفراد الحرس الوطني في ولاية تكساس إلى ولاية إنديانا بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشرهم؛ لتنفيذ عمليات في الولاية المجاورة، إلينوي، وذلك وفقًا لسجلات تتبع الرحلات الجوية العامة.

وفي وقت سابق من مساء أمس، الاثنين، قال مصدر في أجهزة إنفاذ القانون إن أفراد الحرس بولاية تكساس الذين فعّلهم ترامب لتنفيذ عمليات أمن عام في مدينة شيكاغو، قد غادروا قاعدة فورت بليس العسكرية في مدينة إل باسو، تكساس، على متن طائرة نقل عسكرية أمريكية من طراز "غلوبماستر C-17".

ولم يتضح بعد ما هو الدور المحدد الذي قد يقوم به الحرس التكساسي في شيكاغو.

وفي يوم الاثنين نفسه، رفعت سلطات ولاية إلينوي دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية لوقف نشر القوات.

وقد منح القاضي وزارة العدل مهلة حتى منتصف ليلة الأربعاء للرد على الدعوى.

وقال مصدر في أجهزة إنفاذ القانون مطّلع على العمليات لشبكة CNN إن أفراد الحرس الوطني في ولاية تكساس يتجهون الآن إلى ولاية إلينوي، وذلك بعد أن أمرت إدارة الرئيس دونالد ترامب بنشر قوات من الولاية لتنفيذ عمليات في منطقة شيكاغو.

وكجزء من عملية النشر هذه، أقلعت طائرة نقل عسكرية أمريكية من طراز “جلوبماستر C-17” من قاعدة فورت بليس العسكرية في مدينة إل باسو بولاية تكساس مساء الاثنين، وهي تتجه حاليًا إلى ولاية إلينوي، بحسب المصدر.

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، نشر حاكم تكساس غريغ أبوت تغريدة مرفقة بصورة تظهر أفراد الحرس من الولاية وهم يحملون معدات مكافحة الشغب أثناء صعودهم إلى طائرة النقل العسكرية.

ولاية تكساس أفراد الحرس الوطني دونالد ترامب الرئيس الأمريكي إلينوي شيكاغو ولاية إلينوي

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

إمام عاشور

إنزيمات الكبد ارتفعت بشكل مقلق.. تطورات حالة إمام عاشور

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد الزيادة الجديدة

اسعار الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها

جواز السفر المصري

بدون تأشيرة.. قائمة الدول التي يمكنك دخولها بجواز السفر المصري فقط

سعر الذهب

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أحمد عمر هاشم

ناعيًا أحمد عمر هاشم.. البحوث الإسلامية: فقدنا حارسا أمينا على السُّنة النبوية

أحمد عمر هاشم

مفتي الهند ينعي عمر هاشم: عالم فذ وأحد أركان الدعوة والعلم

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: النبي علمنا كيف نسعد ونمرح في إطارٍ من الالتزام والمسئولية

بالفرير الأبيض.. مي عمر تخطف الأنظار داخل سيارتها

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

