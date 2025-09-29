ولاية أوريجون تقاضي ترامب لمنع نشر الحرس الوطني في "بورتلاند"

رفعت سلطات ولاية (أوريجون) الأمريكية ومدينة بورتلاند، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ في محاولة لمنع خطته لنشر قوات الحرس الوطني في المدينة الواقعة شمال غربي الولاية.

وأشارت الدعوى إلى أنه بعد توجيهات ترامب، وقع وزير الدفاع الأمريكي بيتر هيجسيث مذكرة "لاستدعاء 200 عنصر من الحرس الوطني في أوريجون للخدمة الفيدرالية لمدة 60 يوما"، وهو ما اعتبرته الدعوى "غير قانوني بشكل واضح"، بحسب موقع /أكسيوس/ الأمريكي.

وأضافت الدعوى، التي رفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في بورتلاند: "إن تصرفات المدعى عليهم التحريضية والتعسفية لا تساهم في تعزيز الأمن، بل تهدد بتفاقم الوضع الأمني ​​وإثارة الاحتجاجات". وأوضحت أن "الوقائع لا تبرر هذا التدخل المفرط".

وأكدت الدعوى أن الاحتجاجات أمام مركز خدمات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في بورتلاند كانت محدودة في الأسابيع الأخيرة، إذ لم يتجاوز عدد المتظاهرين 30 شخصا، ولم تتطلب أي اعتقالات منذ منتصف يونيو الماضي.

وأضافت الدعوى أن نشر القوات بهذه الطريقة من جانب الإدارة الأمريكية "يهدد بتصعيد التوترات وإثارة المزيد من الاضطرابات".

وكان ترامب قد أصدر أمرا بنشر القوات في بورتلاند أمس الأول السبت، بهدف السيطرة على الاحتجاجات التي اندلعت في مطلع يونيو أمام مركز خدمات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام القوة الكاملة إذا لزم الأمر.

