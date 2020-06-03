أخبار التوك شو| إشادات بمقال محمد أبوالعينين.. فتح البلد بعد الإغلاق.. طبيب ألماني يزف بشرى للمصريين حول الفيروس القاتل.. أحمد موسى يقدم التحية لـ تركي آل الشيخ على الهواء

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم، الثلاثاء، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:





سردت الإعلامية عزة مصطفى، تفاصيل مقال رجل الصناعة المصرية النائب محمد أبو العينين، والمنشور اليوم في الأخبار، مؤكدة أن المقال رصد الاقتصاد المصري خلال 6 أعوام هي فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت مصطفى، برنامجها «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا المقال يعد توثيق حي لإنجازات الرئيس السيسي من نواحي عدة في مقدمتها الناحية الاقتصادية، مقدمة التحية للرئيس السيسي على ما قدمه ويقدمه لمصر وشعبها.





شن عادل خطاب، عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بوزارة التعليم العالي، هجوما حادا على بعض الفيديوهات المتداولة على السوشيال ميديا والتي تتحدث عن طرق علاج فيروس كورونا.

وقال "خطاب"، في حواره التلفزيوني مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن "هناك كمية فيديويهات على السوشيال ميديا، ومفيش داعي إننا نفتي، ونسيب الأمر للمتخصيين".





قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر مقبلة على الانفتاح وعودة الحركة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه من المتوقع عودة الحياة بشكل كامل مع نهاية الشهر الحالي وبداية الشهر المقبل.

أضاف موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء, أن حركة الطيران ستعود نهاية الشهر الحالى، والدنيا هترجع تماما"، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء عقدا اجتماعا مع محافظ البنك المركزي.





قال الدكتور محمد جمال، طبيب طوارئ بالمستشفيات الألمانية، إن فيروس كورونا مثل تحديا لجميع دول العالم ودول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، لأن أوروبا تمثل نصف إصابات العالم بفيروس كورونا، والشعب الأوروبي كان على قدر المسئولية بالالتزام بإجراءات الوقاية المتمثلة بالحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي.

وزف " جمال"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، بشرى للمصريين مفادها أن عامل الطقس وارتفاع درجة الحرارة مع دخول فصل الصيف سيساعد في القضاء على فيروس كورونا.





كشف الإعلامي أحمد موسى مؤامرات الجماعة الإرهابية ضد مصر ومحاولاتها الفاشلة في استغلال جائجة كوورنا، موضحا أنهم ينشرون صور ومعلومات مغلوطة عن فيروس كورونا لنشر الرعب بين الشعب المصري.

وأوضح موسى خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الإرهابي الهارب عمرو عبد الهادي نشر صورة عامل نظافة مغشيا عليه على الارض وادي أنه في مصر ومصاب بكورونا ولا يجد علاج؛ منوها ان الصورة الأصلية في المملكة الاردنية الشقيقة.





قال المستشار عمرو مروان وزير العدل، إن هناك مشروع قانون سيتم تقديمه لمجلس النواب لوضع بعض الضوابط بشأن تسجيل الأحكام، موضحا أن هناك تعديلا تشريعيا لتسجيل أحكام الصحة والنفاذ بشكل فوري في الشهر العقاري.

وأضاف «عمر مروان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كل يوم» المذاع على قناة «on» أنه سيكون هناك نقلة لتشجيع المواطنين لتسجيل حكم صحة ونفاذ في مجال شهر الملكيات.





قال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، أنه خلال مروره اليوم الثلاثاء على مستشفيات الحميات بالمستشفى وجد 500 كمامة غير مطابقة للمواصفات، وتابع:"تبين أن هذه الكمامات قام أحد المواطنين بالتبرع بها للمستشفى".

أضاف "القاضى "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذه الكمامات تؤثر بالسلب على صحة الأطقم الطبية، مشيرًا إلى أن الدولة توفر الكمامات للأطقم الطبية، وتابع:"سنعرف من تبرع بهذه الكمامات وسنتخذ تجاهه الإجراءات اللازمة".





قدم الإعلامي أحمد موسى، التحية إلى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنه شخص يحب مصر والمصريين.

وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه التلفزيوني «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن تركي آل شيخ شخصية محترمة جدًا ومحب لمصر، ومثله مثل كل الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين يحبون مصر.