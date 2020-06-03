AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخبار التوك شو| إشادات بمقال محمد أبوالعينين.. فتح البلد بعد الإغلاق.. طبيب ألماني يزف بشرى للمصريين حول الفيروس القاتل.. أحمد موسى يقدم التحية لـ تركي آل الشيخ على الهواء

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:50 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
Advertisements
عادل نصار
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم، الثلاثاء، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:

سردت الإعلامية عزة مصطفى، تفاصيل مقال رجل الصناعة المصرية النائب محمد أبو العينين، والمنشور اليوم في الأخبار، مؤكدة أن المقال رصد الاقتصاد المصري خلال 6 أعوام هي فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. 
وأضافت مصطفى، برنامجها «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا المقال يعد توثيق حي لإنجازات الرئيس السيسي من نواحي عدة في مقدمتها الناحية الاقتصادية، مقدمة التحية للرئيس السيسي على ما قدمه ويقدمه لمصر وشعبها.

شن عادل خطاب، عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بوزارة التعليم العالي، هجوما حادا على بعض الفيديوهات المتداولة على السوشيال ميديا والتي تتحدث عن طرق علاج فيروس كورونا.
وقال "خطاب"، في حواره التلفزيوني مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن "هناك كمية فيديويهات على السوشيال ميديا، ومفيش داعي إننا نفتي، ونسيب الأمر للمتخصيين".

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر مقبلة على الانفتاح وعودة الحركة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه من المتوقع عودة الحياة بشكل كامل مع نهاية الشهر الحالي وبداية الشهر المقبل.
أضاف موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء, أن حركة الطيران ستعود نهاية الشهر الحالى، والدنيا هترجع تماما"، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء عقدا اجتماعا مع محافظ البنك المركزي.

قال الدكتور محمد جمال، طبيب طوارئ بالمستشفيات الألمانية، إن فيروس كورونا مثل تحديا لجميع دول العالم  ودول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، لأن أوروبا تمثل نصف إصابات العالم بفيروس كورونا، والشعب الأوروبي كان على قدر المسئولية بالالتزام بإجراءات الوقاية المتمثلة بالحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي. 
وزف " جمال"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، بشرى للمصريين مفادها أن عامل الطقس وارتفاع درجة الحرارة مع دخول فصل الصيف سيساعد في القضاء على فيروس كورونا.

كشف الإعلامي أحمد موسى مؤامرات الجماعة الإرهابية ضد مصر ومحاولاتها الفاشلة في استغلال جائجة كوورنا، موضحا أنهم ينشرون صور ومعلومات مغلوطة عن فيروس كورونا لنشر الرعب بين الشعب المصري.
وأوضح موسى خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الإرهابي الهارب عمرو عبد الهادي نشر صورة عامل نظافة مغشيا عليه على الارض وادي أنه في مصر ومصاب بكورونا ولا يجد علاج؛ منوها ان الصورة الأصلية في المملكة الاردنية الشقيقة.

قال المستشار عمرو مروان وزير العدل، إن هناك مشروع قانون سيتم تقديمه لمجلس النواب لوضع بعض الضوابط بشأن تسجيل الأحكام، موضحا أن هناك تعديلا تشريعيا لتسجيل أحكام الصحة والنفاذ بشكل فوري في الشهر العقاري.
وأضاف «عمر مروان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كل يوم» المذاع على قناة «on» أنه سيكون هناك نقلة لتشجيع المواطنين لتسجيل حكم صحة ونفاذ في مجال شهر الملكيات.

قال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، أنه خلال مروره اليوم الثلاثاء على مستشفيات الحميات بالمستشفى وجد 500 كمامة غير مطابقة للمواصفات، وتابع:"تبين أن هذه الكمامات قام أحد المواطنين بالتبرع بها للمستشفى".
أضاف "القاضى "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذه الكمامات تؤثر بالسلب على صحة الأطقم الطبية، مشيرًا إلى أن الدولة توفر الكمامات للأطقم الطبية، وتابع:"سنعرف من تبرع بهذه الكمامات وسنتخذ تجاهه الإجراءات اللازمة".

قدم الإعلامي أحمد موسى، التحية إلى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنه شخص يحب مصر والمصريين.
وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه التلفزيوني «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن تركي آل شيخ شخصية محترمة جدًا ومحب لمصر، ومثله مثل كل الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين يحبون مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لدعم إيطاليا ضد كورونا.. أحمد موسى يوجه التحية للرئيس السيسي.. فيديو

أحمد موسى: هناك تناغم في أداء الدولة في أزمة كورونا.. فيديو

أحمد موسى: دموعي نزلت النهاردة قبل لقاء السيسي بدقائق.. فيديو

أحمد موسى: عقوبة عدم ارتداء الكمامة 4 آلاف جنيه بداية من 30 مايو

عندنا جيش يحارب في كل حتة.. أحمد موسى: مصر تواجه حرب شائعات

أحمد موسى يزف بشرى للمواطنين: توفير دواء جديد لعلاج كورونا قريبا

ترشيحاتنا

تعرف على وضع الاحتياطي الأجنبي في السعودية؟

بعد دعوى الأهلي ضد الزمالك.. رضا عبد العال يتحدث لصدى البلد عن قضية لافتات نادي القرن

مشاهد كارثية على شواطئ بريطانيا ومطالبات بمنع السفر الداخلي.. فيديو

الصحة: تعيين حسام عباس رئيسا لقطاع تنظيم الأسرة

أحمد موسى مهاجما حسام عاشور: تطاول على الأهلي بعدما صنع له اسمه

الفرعون معروف بجبروته .. مصري يصدم أمريكيا أسود حاول الاستيلاء على أمواله .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أبيض قصير.. دينا الشربيني تتألق بصورة جديدة على إنستجرام

فلويد آخر.. الشرطة الأمريكية تقتل رجلًا أسود يوزَّع عليهم وجبات مجانية.. فيديو

مزايا مذهلة .. فوائد شرب كوب حليب قبل النوم