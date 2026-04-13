بين التمثيل والإخراج.. طارق النهري يكشف لـ صدى البلد عن أحدث أعماله الفنية| فيديو

كشف الفنان طارق النهري عن تفاصيل أحدث مشاريعه الفنية التي تجمع بين التمثيل والإخراج، مؤكدًا حرصه على تقديم أعمال تحمل طابعًا إنسانيًا واجتماعيًا يعكس واقع الأسرة المصرية والعربية.



وأوضح النهري في ندوة بموقع صدى البلد، أنه يواصل حاليًا العمل على مسلسل جديد بعنوان "بحبك كل يوم"، وهو مسلسل اجتماعي يدور في إطار إنساني مؤثر، حيث يجسد خلاله شخصية زوج يعيش قصة حب استثنائية مع زوجته التي تكبره في السن وتعاني من مرض الزهايمر. وتدور الأحداث حول معاناة الزوج اليومية، ومحاولاته المستمرة لتذكير زوجته بحبه لها، في مشاهد تحمل قدرًا كبيرًا من المشاعر الصادقة والتحديات النفسية.



وأشار إلى أن العمل يسلط الضوء على معاني الوفاء والتضحية، وكيف يمكن للحب الحقيقي أن يتغلب على قسوة المرض وفقدان الذاكرة، لافتًا إلى أن المسلسل يعتمد على معالجة درامية هادئة تركز على التفاصيل الإنسانية الدقيقة.



كما كشف النهري عن تحضيره لمسلسل آخر بعنوان "القسمة على اتنين"، وهو أيضًا عمل اجتماعي يناقش العلاقات الأسرية وتعقيداتها، من خلال مجموعة من القصص المتشابكة التي ترصد التحديات التي تواجه الأسرة في العصر الحديث، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.



وأضاف أنه يعمل كذلك على تقديم أربعة مسلسلات من نوع "الميكرو دراما"، وهو اتجاه حديث يعتمد على حلقات قصيرة مكثفة، تهدف إلى إيصال فكرة أو رسالة معينة في وقت زمني محدود، بما يتناسب مع طبيعة المشاهدة السريعة للجمهور في الوقت الحالي.



وأكد طارق النهري، أن تنوع مشاريعه بين التمثيل والإخراج يأتي في إطار رغبته في تقديم محتوى مختلف ومؤثر، مشددًا على أهمية الأعمال الاجتماعية في تسليط الضوء على قضايا حقيقية تمس المجتمع، وتساهم في خلق حالة من الوعي لدى الجمهور.



واختتم حديثه بالتأكيد، أن الفترة المقبلة ستشهد عرض عدد من هذه الأعمال، معربًا عن أمله في أن تنال إعجاب المشاهدين وتحقق صدى إيجابيًا لدى الجمهور والنقاد على حد سواء.