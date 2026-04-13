قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس.. تحذير عاجل للسائقين: شبورة مائية كثيفة تضرب الطرق السريعة والزراعية
اتصال هاتفي بين بوتين وبزشكيان.. ماذا دار بينهما؟
هل يجوز أخذ قيمة مخالفة مرورية من شخص استخدم سيارتي بدون أذن؟
أستراليا: أمريكيا لم تطلب مشاركتنا في تأمين مضيق هرمز
ترامب: إيران خدعتنا بشأن إعادة فتح مضيق هرمز
خارج مران الزمالك.. موقف بيزيرا من موقعة الحسم أمام شباب بلوزداد
الزمالك يراقب أزمة الـ VAR بين الأهلي واتحاد الكرة
تحركات إقليمية لإنعاش الحوار بين واشنطن وطهران رغم التصعيد
سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك
أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 2%
غارة إسرائيلية في جنوب لبنان تحصد 4 شهداء وتستهدف مسعفين بالصليب الأحمر
الصحة: سلامة المواطنين النفسية ركيزة أساسية في أولويات الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بين التمثيل والإخراج.. طارق النهري يكشف لـ صدى البلد عن أحدث أعماله الفنية| فيديو

الفنان طارق النهري
الفنان طارق النهري
المصور ابراهيم قنديل  
أوركيد سامي

كشف الفنان طارق النهري عن تفاصيل أحدث مشاريعه الفنية التي تجمع بين التمثيل والإخراج، مؤكدًا حرصه على تقديم أعمال تحمل طابعًا إنسانيًا واجتماعيًا يعكس واقع الأسرة المصرية والعربية.


وأوضح النهري في ندوة بموقع صدى البلد، أنه يواصل حاليًا العمل على مسلسل جديد بعنوان "بحبك كل يوم"، وهو مسلسل اجتماعي يدور في إطار إنساني مؤثر، حيث يجسد خلاله شخصية زوج يعيش قصة حب استثنائية مع زوجته التي تكبره في السن وتعاني من مرض الزهايمر. وتدور الأحداث حول معاناة الزوج اليومية، ومحاولاته المستمرة لتذكير زوجته بحبه لها، في مشاهد تحمل قدرًا كبيرًا من المشاعر الصادقة والتحديات النفسية.


وأشار إلى أن العمل يسلط الضوء على معاني الوفاء والتضحية، وكيف يمكن للحب الحقيقي أن يتغلب على قسوة المرض وفقدان الذاكرة، لافتًا إلى أن المسلسل يعتمد على معالجة درامية هادئة تركز على التفاصيل الإنسانية الدقيقة.


كما كشف النهري عن تحضيره لمسلسل آخر بعنوان "القسمة على اتنين"، وهو أيضًا عمل اجتماعي يناقش العلاقات الأسرية وتعقيداتها، من خلال مجموعة من القصص المتشابكة التي ترصد التحديات التي تواجه الأسرة في العصر الحديث، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.


وأضاف أنه يعمل كذلك على تقديم أربعة مسلسلات من نوع "الميكرو دراما"، وهو اتجاه حديث يعتمد على حلقات قصيرة مكثفة، تهدف إلى إيصال فكرة أو رسالة معينة في وقت زمني محدود، بما يتناسب مع طبيعة المشاهدة السريعة للجمهور في الوقت الحالي.


وأكد طارق النهري، أن تنوع مشاريعه بين التمثيل والإخراج يأتي في إطار رغبته في تقديم محتوى مختلف ومؤثر، مشددًا على أهمية الأعمال الاجتماعية في تسليط الضوء على قضايا حقيقية تمس المجتمع، وتساهم في خلق حالة من الوعي لدى الجمهور.


واختتم حديثه بالتأكيد، أن الفترة المقبلة ستشهد عرض عدد من هذه الأعمال، معربًا عن أمله في أن تنال إعجاب المشاهدين وتحقق صدى إيجابيًا لدى الجمهور والنقاد على حد سواء.

طارق النهري اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. طريقة الحصول على منحة التموين وآخر موعد لصرفها

مرتبات

بالتفاصيل.. لو انت موظف أعرف مرتبك بعد زيادة الحد الأدني للأجور

البنزين

بعد هبوط النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار وفقاً لآخر تحديث

حسن نصرالله

حبس حتى الاختناق.. وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة حسن نصرالله

صورة من الحادث

الأم رمت طفلها في النيل لتنقذه.. شاهد عيان على حادث عبارة سوهاج يروي مفاجآت صادمة

المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام

بعد قرار الأعلى للإعلام حول سيدة الإسكندرية.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك الخصوصية

سعر الذهب

تراجع جميع الأعيرة مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر| تفاصيل

ترشيحاتنا

حميد الشاعري

ليلة من زمن الفن الجميل.. حميد الشاعري يشعل أبوظبي بحفل كامل العدد.. ولفتة إنسانية لعروسين

تامر حسني

تامر حسني يستعد لحفل مع فريش مونتانا في العين السخنة| صور

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يزور المطرانية والكنيسة الكاثوليكية والأنجيلية للتهنئة بعيد القيامة

بالصور

ليلة من زمن الفن الجميل.. حميد الشاعري يشعل أبوظبي بحفل كامل العدد.. ولفتة إنسانية لعروسين

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

فيديو

مسلم

أيه يا حلوة.. مسلم يطرح أحدث أغانيه

خالد الصاوي

خالد الصاوي يكشف كواليس أدواره التاريخية وأزمته الصحية وينفي شائعة «النسناس»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد