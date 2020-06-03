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أخبار البلد

بعد إغلاق طويل.. مطارات أمريكا تستعد لإعادة فتح النشاط بحملة الوقاية أولًا.. فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:34 ص
لافتة التباعد الاجتماعي
لافتة التباعد الاجتماعي خلال التواجد بالمطار
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محمد وديع
بدأت عدة مطارات أمريكية استعداداتها لإعادة فتح النشاط، ونقل المسافرين داخل وخارج الولايات المتحدة بأمان، مع الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي، من خلال تدشين حملة دعائية بعنوان "الوقاية أولًا".

وأعلن مطار "رينو تاهو" الدولي عن شعار "نحن ننقلك بأمان" "We Move You، Safely". ووفقا لبراين كولبين، بلغت تكلفة الحملة 80 ألف دولار وتشمل تدابير السلامة لكل من الموظفين والركاب.

وأضاف كولبين، أن المطار وضع محطات لتعقيم اليد، ولصق ألف ملصق على الأرض للحفاظ على المسافات الاجتماعية، وحواجز زجاجية بين الوكلاء والعملاء ، وتم شراء آلة تنظيف إلكتروستاتيكية.

و قال كولبين: "يرشون في الهواء عندما لا يكون هناك أحد في المطار".

وأوضح أنه سيتم رفع مستويات النظافة إلى مستوى جديد كليا، من خلال توفير منظفات التعقيم، والتكنولوجيا العالية لقتل الجراثيم أيضًا، لافتا إلى أنه وفي غضون أسابيع قليلة، سيمكن عرض الحملة على المنصات الرقمية، والتي ستوضح كيف يحافظ الموظفون على نظافة المطار.

ولفت إلى أن "هذا المطار كان دائما يهتم بصحتك، وسلامتك، لكننا سننتقل إلى مستوى أعلى الآن، وسوف تكون قادرا على رؤية ذلك، بصريا ، وسينعكس ذلك على ما تراه في المطار"

وقال كولبين إن المطار شهد، منذ تفشي الوباء ، انخفاضا في أعداد المسافرين، ولكنه يستعيد نشاطه ببطء، ويأمل أن تساعد الحملة الركاب على الشعور بالأمان.

واختتم حديثه بأننا سنعرف الشعور بالأمان في الطيران مرة أخرى، فنحن لا نشجع الناس على ركوب الطائرة اليوم، لكننا سنشعر بالراحة ، سوف نتأكد من أن لديك تجربة طيران آمنة."

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بعد إغلاق طويل.. مطارات أمريكا تستعد لإعادة فتح النشاط بحملة الوقاية أولًا.. فيديو
بعد إغلاق طويل.. مطارات أمريكا تستعد لإعادة فتح النشاط بحملة الوقاية أولًا.. فيديو
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